農曆9月運勢／虎馬狗低調防小人、三生肖當心「破財+車關」

時逢農曆9月，命理專家湯鎮瑋老師在分享影片「農曆九月份，十二生肖運勢要注意！」，提醒各生肖需要注意的事項，多廣結善緣，就能得到好的回報。

★猴、鼠、龍／廣結善緣 注意溝通

這3生肖農曆9月會覺得很多事情「很巧」，好像都有因緣巧合，例如你明明看不慣一個人，不想與他坐在旁邊或共事，但命運的安排就是會讓你們重逢，有時候是互看兩討厭，但偏偏就會湊在一起。

猴、鼠、龍要特別注意人與人之間的溝通，避免會產生誤會，要廣結善緣，家人或朋友可能考驗你的情緒，請珍惜每一段緣分。

屬猴的男生可能發生很多曖昧，容易引起口角和誤會，請保持單純一點，就能化解糾紛。女生可以積極衝事業，9月賺錢運氣非常旺。

屬鼠的人要多廣結善緣，許多身邊的人都會給予很好的建議，能夠幫助到你，善待並多幫助每一個人。

屬龍的人可能會舊情復燃，異地旅行也會結識新桃花，或遇見貴人，請好好把握機會，多出去走一走。

★蛇、雞、牛／謹慎用錢 注意車關

這3生肖在農曆9月要多控制預算，不要亂花錢，不要亂投資，也不要亂借錢給別人，太過衝動可能造成日後大麻煩，用錢請務必謹慎。

本月可能有很勞碌的感覺，建議適當紓壓，也要注意交通安全問題，不要衝太快。

屬蛇的人要注意花費大的問題，尤其出門在外要留意自己的錢財，容易出現掉東西、漏財的狀況，不要過度投資，控制好預算。

屬雞的人會感到特別忙碌，特別心累，家裡也會出現各種問題，建議要懂得照顧自己的情緒。

屬牛的人要注意小人的問題，身邊會有人講甜言蜜語靠近你，但其實目的不單純，要懂得拒絕這種人。

★虎、馬、狗／別太招搖 提防小人

這3生肖在農曆9月要保持低調，太高調容易招人眼紅，不要炫耀或炫富，別人會覺得你的光芒太過刺眼，就想盡辦法破壞你好事，建議發生好事情時不要太張揚，更要提防身邊的小人。

屬虎的人很有福氣，遇到困難也能逢凶化吉，周圍的人需要幫忙，也要多多出手，才能廣結善緣。

屬馬的人本月要多和身旁的女性貴人相處，例如女性長官或太太、媽媽，對她們好一點，都能在困難時提供你幫助。馬也會得到許多很好的工作機會，請把握。

屬狗的人「一喜擋三災」，如果家裡或朋友有喜事，可以多去參加，能夠幫助你抵擋災害，也可學習第二專長，來提升能力。

★豬、兔、羊／改變家運 該動就動

這3生肖可以調整家裡風水的擺放位置，改變一下家運，如果要搬家也不錯。事業也會出現新的方向，都會朝著好的情形發展，如果遇到困難覺得很累，也要調整心態，堅持做對的事情就好了。

屬豬的人需要改變一下生活環境，或是調整做事的方式，不能一成不變或懶散，多動起來對你的事業有很大幫助。

屬兔的人不妨調整家裡或店家的環境，不要的東西可以斷捨離，家運就能提升，面臨煩惱時也不要過於擔心，調整好心態就能度過難關。

屬羊的人這個月工作會有新的發展，無論是離職還是面對新挑戰，只要堅持做對的事就行了，建議多培養專業能力、幫助他人，就能得到回報。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。