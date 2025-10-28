重陽後「天月星」報到…3生肖健康危機！羊注意腸胃、這動物別想太多

快訊

紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，紫微斗數「天月星」是一顆陰柔而帶有隱性波動的星曜。當重陽過後，陽氣轉衰、陰氣轉旺之際，天月星的影響變得明顯，它不像煞星那樣猛烈，但會帶著「消耗性」能量，讓人明明沒有大病，卻覺得疲倦、精神不濟、睡眠品質變差。老師提醒，有三個生肖影響最大，要多留意身體警訊。

生肖虎／外強中乾 請慢下來

重陽節後，平常行動派、衝勁十足的虎，最近可能會出現「外強中乾」的狀況，表面上仍能撐起日常節奏，內在卻累積疲勞。虎若忽視休息，可能免疫力下降、肌肉痠痛或呼吸道不適。虎者在此時應學會節制，讓自己節奏慢一點，別因逞強而引來虛損。

建議虎多補氣養身、早睡早起，週末泡個熱湯、讓自己放鬆，反而能越養越有勁。

生肖羊／腸胃脆弱 注意心情

羊者本性柔順，心思細膩，易受環境與情緒影響。天月星發功，羊的腸胃與睡眠問題容易浮現，更容易出現舊疾復發的狀況。羊這段期間最好少吃冰冷食物，避免讓脾胃「著涼」。情緒上也要注意，別憂思過度。

建議羊多接觸陽光、保持規律運動，讓心情穩下來，自然就能調整氣血循環。

生肖鼠／心事重重 莫名憂鬱

鼠思慮深、心事多，受天月星影響，容易陷入莫名憂鬱、焦慮或倦怠。這陣子鼠容易「想太多」，精神緊繃導致睡不好、壓力大。

建議鼠遠離壓力來源，適度放鬆，多親近自然、調整呼吸節奏，反而能讓天月星化為「自省與靜養」的助力，取得身心平衡。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

