萬聖節來了！命理師曝扮鬼「有禁忌」…3星座偏財運大賺特賺

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
圖為萬聖節扮鬼示意圖。圖/ingimage
圖為萬聖節扮鬼示意圖。圖/ingimage

10月31日就是萬聖節了，小孟老師星座塔羅牌之清水孟分享，萬聖節扮鬼可以，但不要扮鬼又燒香或唸經，以免引鬼上身，也不宜拿往生者照片來玩，更不宜在擺放鬼怪物品前點蠟燭，避免引鬼上門。老師也分享有3星座萬聖節偏財旺，請好好把握。

萬聖節有偏財

第三名：天蠍座

萬聖節偏財旺旺盛，天蠍座最適合投資了。在股市方面，有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包滿滿。更可買個刮刮樂或彩券，中獎機率比其他星座還要高很多，尤其是萬聖節前後的那幾天，偏財運特別旺，大小獎幾乎可以全拿了。當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了，要試手氣的天秤們可別錯過了。

第二名：天秤座 -

萬聖節天秤座貴人運與意外財非常好，有機會獲得意外之財及賺錢機會。貴人有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓你們事半功倍。

第一名：金牛座

金牛座萬聖節偏財運有可能來自你們認識的人，親戚朋友會介紹不錯的入財門路，賺錢機會或投資方案，大有機會能賺得飽荷包。也有機會認識之後創業合夥的生意人，可先好好了解一番，萬聖節前後這幾天會是運勢最旺的時刻，務必好好的把握。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

萬聖節 星座 財運

