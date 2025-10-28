明天重陽節！四生肖當心沖煞…狗別去醫院、這動物「水煞」別去河邊海邊
2025年10月29日(周四)是重陽節，小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享，有四大生肖容易沖煞，有些地方不要去，請多當心。
重陽沖煞生肖
Top4屬蛇：
今年犯太歲，因此重陽節不宜前往山區、山坡邊以免跌倒。
Top3屬牛：
當日正沖，重陽節當天也會沖水煞，所以不宜到有發生交通事故較多的地方，或者前往有人往生的地方，以免被抓交替，另外也不宜到海邊或者河堤邊，這樣就能避開水煞帶來的心情不悅與不舒服。
Top2屬狗：
小孟老師表示，屬狗的人重陽節要注意不宜前往較陰的地方，例如：醫院、殯儀館、池塘邊，以免煞氣太重身體不適。
Top1屬虎：
小孟老師指出，屬虎的人重陽節要注意，避免前往大棵樹的樹蔭下，因為容易在樹蔭下沖犯煞氣導致身體不適。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
