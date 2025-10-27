本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要盡心盡力，就能賺進大筆財富，有人則是持續的堅持下去，就能讓荷包瞬間飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬雞

工廠工作，往往周而復始，沒有新意，常令人感到職業倦怠，枯燥乏味，如果你是工廠作業員，在本周會有新的挑戰等著你，在這段時間裡，可能會有一些調動的情況，趕快找回自己的動力和積極性，好好表現，就有機會鹹魚翻身，往更高的職務前進，讓你升職又加薪。

第四名：血型O型+生肖屬鼠

在全國美食林立的環境下，餐飲業想要出頭天，必須推陳出新，保有獨特的風格口味才能佔有一席之地，如果你是餐飲業的經營者，本周正好運勢來到，在這段時間裡，你無須有特別的行銷產品，只要盡心盡力，保持品質穩定，自然就能吸引大批客人光顧，讓你賺進大筆財富。

第三名：血型O型+生肖屬羊

如果你是需要用腦規劃的工作，例如企劃人員，或是廣告公司、活動企劃、場地規劃等相關工作者，本周的靈感特別豐富，在這段時間裡，能夠構思出許多別出心裁的想法，只要好好努力，寫成文案，就能順利與客戶達成共識，簽下合約，讓你在業績獎金上，展現出亮眼的光芒。

第二名：血型AB型+生肖屬龍

行銷業務的工作，常常需要持之以恆，並飽受人情冷暖，期間的辛苦只有自己知道，如果你是保險業務、電話行銷或傳直銷工作者，本周的運勢特別強盛，在這段時間裡，過去的努力終於要開花結果，請你持續的堅持下去，就能在短時間內，達成好幾筆合約，讓你的荷包瞬間飽滿。

第一名：血型B型+生肖屬馬

瞬息萬變的投資市場上，充滿著風險與誘惑，讓許多人願意放手一搏，以錢滾錢，如果你有在進行投資理財，本周的財運相當火燙，在這段時間裡，趕快多吸收相關資訊，或是詢問相關專業人士，就能得到非常有利的消息，讓你取得先機，在投資市場上賺進大把鈔票。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。