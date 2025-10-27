唐綺陽星座運勢週報：牡羊遇理想天菜、巨蟹升官運強、水瓶好消息連連
【唐綺陽星座運勢週報10/27-11/02】
星象影響：木星停滯、水星進射手
本週木星開始停滯，大眾情緒漸穩，不易受到波動，能冷靜處理事務。週三水星進射手，射手座成為焦點，眾人反思目標是否偏離初衷，關注高學歷、高知識份子議題，適合眺望遠方、從長計劃或進行哲學性思考。
12星座個別影響：
金牛：健康好壞是本週關鍵；感情相信直覺勿悲觀
雙子：外部環境阻力多；感情磨合需反思自身問題
天秤：各方面問題需一一擊破；感情問題需多溝通
雙魚：壓力大需適當紓發情緒；感情需增加正能量
牡羊：學習事緩則圓不要衝動；感情遇見理想天菜
獅子：新機會出現值得把握；感情和對方聚少離多
射手：合作洽談無法一步到位；感情要多付出關心
魔羯：計劃多變請相信直覺；感情放輕鬆會更順利
巨蟹：表現亮眼升官運強；感情適合展現自信魅力
處女：受長輩賞識但要求高；感情太強勢會硬碰硬
天蠍：心想事成順風順水；感情有魅力可主動出擊
水瓶：運勢旺盛好消息連連；感情公開能倍受祝福
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
