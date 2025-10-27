周三迎重陽 命理師揭「極陽日」2招開運催旺整年

10月29日是農曆九月初九重陽節，命理師柯柏成表示，當天是陽氣極盛的吉日，建議可找所在城市東方登高吸納吉氣，或當天午時用紅筆在黃紙寫心願，折疊放入紅包在置於家中的西南或正東方，除夕前隨送灶神燒化，將能開運並催旺來年。

柯柏成指出，農曆九月初九是重陽節，為我國的傳統敬老節，而「九」在易經裡面為陽的極數，九九重陽因此就被視為一個陽氣極盛的吉祥日子；相傳東漢時期，青年桓景為除瘟魔，他訪仙學藝後，就是等到九月初九，手持青龍劍斬殺瘟魔。

當時桓景依其道長師父所言，返鄉後在九月初九當天率鄉親登附近高山，發給每人一片茱萸葉和一杯菊花酒，陣陣茱萸奇香和菊花酒氣，震懾山下的瘟魔，也讓桓景看準機會將其斬殺，重陽登高避災、佩插茱萸及飲菊花酒的風俗也流傳至今。

柯柏成表示，由於今年流年「九紫喜慶星」在正東方，建議民眾可把握重陽節吉日，找自身所在城市東方的高山或高樓（例如台北101大樓）去登高吸納吉氣，有助於催旺人緣、桃花、嫁娶等一切喜事，能為未來一年帶來好運和積極氛圍。

民眾也能在重陽當天吉時，即上午11時至下午1時，用紅色筆在黃紙上寫下心願，折疊後放入紅包袋，放置於家中的西南方（八白財位）或正東方（九紫喜神位），以此精準催旺來年最佳能量，並在除夕前就取出隨著送灶神一起燒化掉。

