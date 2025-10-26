示警非洲豬瘟？彰化南瑤宮「六畜籤」小凶 即已預告畜牧業風險

台中爆發非洲豬瘟疫情，彰化南瑤宮在大年初一舉行年度四季籤儀式時，抽出的「六畜籤」早已點出今年農業與畜牧產業恐有挑戰，被外界解讀為「提前示警」。

南瑤宮今天指出，四季籤為媽祖預示全年趨勢，好事壞事並存，重在提醒各界未雨綢繆，一旦應驗也應秉持「哀矜勿喜」態度。當時由南瑤宮管理人、彰化市長林世賢與地方仕紳共同依古法抽籤，總結籤詩預示經濟發展可期，但同時提醒各行各業應妥善運用資源，尤其農牧產業須審慎應對潛在風險。

這支「六畜籤」籤意為「小凶至中平」，籤文：「明珠失手中，美玉被塵蒙，卡和應難得，行人信未通。」 農牧業及相關資源需謹慎應對。籤詩以明珠失落、美玉蒙塵為喻，暗示產業發展可能遭遇溝通障礙或資源運用效率不彰的問題，「卡和應難得」與「行人信未通」更提醒相關從業人員應加強風險管理，建立完善的危機處理機制。