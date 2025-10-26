快訊

ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮

神準！北港朝天宮「六畜」公籤預告農曆九月初有變 應驗爆非洲豬瘟

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

聽新聞
0:00 / 0:00

神準！北港朝天宮「六畜」公籤預告農曆九月初有變 應驗爆非洲豬瘟

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮今年農曆過年大年初四由廟方董事長蔡咏鍀所抽出的六支公籤當中的「六畜籤」，應驗了今年爆發的非洲豬瘟。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮今年農曆過年大年初四由廟方董事長蔡咏鍀所抽出的六支公籤當中的「六畜籤」，應驗了今年爆發的非洲豬瘟。記者蔡維斌／翻攝

台中爆發非洲豬瘟震驚全國，雲林北港朝天宮今年大年初四所抽的年度公籤，其中的「六畜籤」所寫的籤詩，明指今年的六畜包含雞鴨鵝牛豬羊的畜養到農曆的九月初都要留意，有民眾發現果然應驗了這次的非洲豬瘟「神準」，尤其時間點正好吻合，朝天宮表示，公籤是媽祖給民眾的一個參考，信與不信多少都要留意一些為好。

北港朝天宮每年的大年初四依慣例都會由廟方住持和尚帶領董監事會接神團拜，並誦經祈福，隨後再抽出一年一度的公籤，因農業畜養關係著民生，雲林又是一直以務農為主，所以朝天宮的公籤，一直都有「六畜籤」。

今年2月1日也是大年初四，朝天宮在完成接神儀式後，由朝天宮董事長蔡咏鍀代表抽公籤，所抽出的人口、水路、五穀、港運、六畜及生意籤6支公籤。其中「六畜籤」是抽得中「甲午」籤。

「甲午」籤的籤文內容為「風恬浪靜可行舟，恰是中秋月一輪。凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。」廟方的解籤簿上，對公籤解說為「上半年應該頗順遂，但下半年恐有變。尤其農曆九月初會有變化，應稍加留意。」

本月21日台中梧棲區1家養豬場發生豬隻死亡，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈現陽性，22日早上由農業部親自召開記者會說明台灣爆發非洲豬瘟的可能性，時間點正好是農曆九月初一、初二，與朝天宮六畜籤解說時間「不謀而合」。

有眼尖的網友發現朝天宮的「六畜籤」太神準了！就在臉書貼文，將朝天宮2月1日發布公籤貼在網路供大家參考，獲網友熱烈回響，有人留言「北港媽祖的警告應驗了」、「太準了」、「連時間點都正確，讓人不得不信有神的存在」。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，戒嚴時代因政府擔心影響民心，尤其對於寺廟信仰，少有人敢抽公籤，當時國內應該只有朝天宮沿習有抽公籤的慣例，所以早年民眾都很關切朝天宮所抽的公籤如何，作參考甚至提早作心理準備或防備。

蔡咏鍀說，六支公籤中也有「港運籤」，港運並非只代表北港，抽出的籤若好全國都會好，範圍概指全國，六支籤都差不多一樣，值得各行各業參考並作思考和準備，一旦覺得運勢不佳，也可媽祖祈求一切平安順心。

他說，此次非洲豬瘟事件傳出後，也有人跟他說「六畜籤」靈驗了，這是媽祖的慈悲靈感，提早提醒大家要多注意，信仰這種事是「信者恆信」，但不管信與不信，公籤既抽出，並有所提醒或警告，凡事還是得多加小心謹慎為好。

北港朝天宮今年農曆過年大年初四所抽出的六支公籤當中的「六畜籤」，就有提醒今年九之月要注意畜養問題，果然與今年爆發的非洲豬瘟時間點吻合，網友直呼太神準了。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮今年農曆過年大年初四所抽出的六支公籤當中的「六畜籤」，就有提醒今年九之月要注意畜養問題，果然與今年爆發的非洲豬瘟時間點吻合，網友直呼太神準了。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮今年農曆過年大年初四所抽出的六支公籤當中的「六畜籤」，就有提醒今年九之月要注意畜養問題，果然與今年爆發的非洲豬瘟時間點吻合，網友直呼太神準了。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮今年農曆過年大年初四所抽出的六支公籤當中的「六畜籤」，就有提醒今年九之月要注意畜養問題，果然與今年爆發的非洲豬瘟時間點吻合，網友直呼太神準了。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮 非洲豬瘟 媽祖

延伸閱讀

爆非洲豬瘟「隱匿物流車去向」？衛生局依法裁罰 嘉里大榮發聲明澄清

防堵非洲豬瘟！台61雲林段設消毒站 這原因撤站

喊話全民站出來！非洲豬瘟「有信心清零」 陳時中籲發揮鏟子超人精神

影／非洲豬瘟初步沒有外擴證據 陳時中：還不能放心

相關新聞

神準！北港朝天宮「六畜」公籤預告農曆九月初有變 應驗爆非洲豬瘟

台中爆發非洲豬瘟震驚全國，雲林北港朝天宮今年大年初四所抽的年度公籤，其中的「六畜籤」所寫的籤詩，明指今年的六畜包含雞鴨鵝...

每日星座運勢／天秤健康勿不當回事 要有正常作息

2025-10-26牡羊座短評：收穫頗多的一天。【整體運】今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物

殺破狼週運勢／射手遇見喜歡的對象 2星座當心血光之災

白羊座： 整體運勢 遠行運方面，水星進入遠行宮位，會有一個遠行計畫，必須提早訂好住宿、交通票券、還有各種行程的門票。然而水星受到在交通宮位的天王星影響，熱門時間的航班或車票容易秒殺，提早準備為佳。

九九重陽節極陽日！6件事千萬別做…不能愛愛、別回娘家「恐帶衰婆婆」

2025年10月29日是重陽節，重陽節起源來自先秦時期，《春秋》中記載農民九月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，戴茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉次離開平日生活環境躲避凶氣，九九重陽節也是象徵我們感謝天地的給予，大家走出戶外放鬆心情，去體驗大自然帶給我們的生活樂趣。

3星座最容易遇到感情詐騙！天秤戀愛腦、她「聖母心」爆棚

詐騙橫行，每個人都應該提高警覺，再三確認獲取的信息，避免上當受騙。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個最容易被「感情詐騙」的星座，提醒民眾不要輕忽感情中的騙局，請參考太陽、上升、金星星座。

酒後真性情？這些星座一喝就變樣 12星座失控排行

在酒精的催化下，每個星座的性格特質都可能被放大，有的熱情奔放，有的情感脆弱，有的理智瞬間崩解。本排行榜揭示了哪些星座最容易在微醺中失控，從情感的真實流露到行為的衝動爆發，帶你一窺5星座在酒桌上的另一面，理解他們醉後的真性情與內心世界。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。