神準！北港朝天宮「六畜」公籤預告農曆九月初有變 應驗爆非洲豬瘟

台中爆發非洲豬瘟震驚全國，雲林北港朝天宮今年大年初四所抽的年度公籤，其中的「六畜籤」所寫的籤詩，明指今年的六畜包含雞鴨鵝牛豬羊的畜養到農曆的九月初都要留意，有民眾發現果然應驗了這次的非洲豬瘟「神準」，尤其時間點正好吻合，朝天宮表示，公籤是媽祖給民眾的一個參考，信與不信多少都要留意一些為好。

北港朝天宮每年的大年初四依慣例都會由廟方住持和尚帶領董監事會接神團拜，並誦經祈福，隨後再抽出一年一度的公籤，因農業畜養關係著民生，雲林又是一直以務農為主，所以朝天宮的公籤，一直都有「六畜籤」。

今年2月1日也是大年初四，朝天宮在完成接神儀式後，由朝天宮董事長蔡咏鍀代表抽公籤，所抽出的人口、水路、五穀、港運、六畜及生意籤6支公籤。其中「六畜籤」是抽得中「甲午」籤。

「甲午」籤的籤文內容為「風恬浪靜可行舟，恰是中秋月一輪。凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。」廟方的解籤簿上，對公籤解說為「上半年應該頗順遂，但下半年恐有變。尤其農曆九月初會有變化，應稍加留意。」

本月21日台中梧棲區1家養豬場發生豬隻死亡，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈現陽性，22日早上由農業部親自召開記者會說明台灣爆發非洲豬瘟的可能性，時間點正好是農曆九月初一、初二，與朝天宮六畜籤解說時間「不謀而合」。

有眼尖的網友發現朝天宮的「六畜籤」太神準了！就在臉書貼文，將朝天宮2月1日發布公籤貼在網路供大家參考，獲網友熱烈回響，有人留言「北港媽祖的警告應驗了」、「太準了」、「連時間點都正確，讓人不得不信有神的存在」。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，戒嚴時代因政府擔心影響民心，尤其對於寺廟信仰，少有人敢抽公籤，當時國內應該只有朝天宮沿習有抽公籤的慣例，所以早年民眾都很關切朝天宮所抽的公籤如何，作參考甚至提早作心理準備或防備。

蔡咏鍀說，六支公籤中也有「港運籤」，港運並非只代表北港，抽出的籤若好全國都會好，範圍概指全國，六支籤都差不多一樣，值得各行各業參考並作思考和準備，一旦覺得運勢不佳，也可媽祖祈求一切平安順心。