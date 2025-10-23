太優秀反成距離！三星座暗戀者多、追求者少 天蠍氣場超強上榜

今天是節氣霜降，晝夜溫差變大，人的情緒也比較容易波動，但國際天星命理風水專家邱彥龍分析，有4生肖在這段期間卻相對平穩，能在沉默中布局，即將悄悄崛起，其中第一名是屬猴的朋友，能量超強，易成為眾人焦點；第二名屬鼠的朋友，則是資源流動快，財富入袋也快；第三名是屬豬的朋友，桃花正旺，有很多機會被看見；第四名則是屬蛇的朋友，這段期間容易獲得權勢，也是重設人設的好時機。

