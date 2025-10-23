快訊

年齡越大越有錢！「4星座」財運持續飆升 人生路上賺不停

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著年歲的增長，有些星座的朋友財運不僅穩定，更呈現出逐步上升的趨勢。示意圖／Ingimage
在人生的不同階段，財運的變化常常引人關注。隨著年歲的增長，有些星座的朋友財運不僅穩定，更呈現出逐步上升的趨勢。「搜狐網」指出，有4個星座在時間沉澱下財富運勢將越強勁。

金牛座

金牛座的人以踏實和勤奮著稱，隨著年齡的增長，他們的耐心和毅力不斷增強，使得事業發展更加穩健。憑藉冷靜理性的投資眼光，金牛座在理財方面表現突出，能夠做出明智決策，累積可觀財富，實現財富的穩步增長。

處女座

處女座的人注重細節，對完美有執著的追求。隨著年紀增長，這種特質愈發明顯，不僅使他們在職場中表現優異，也使他們在財務管理方面極具優勢。處女座擅長科學規劃和合理預算，能有效控制支出，避免浪費，從而不斷增加財富儲備。

天蠍座

天蠍座的朋友天生敏銳，責任感強烈。隨著時間的推移，這些優勢更加成熟，幫助他們在投資市場中取得顯著成果。天蠍座善於洞察市場動態，勇於抓住機會並敢於冒險，財富增長速度引人矚目，成為財富累積的佼佼者。

雙魚座

雙魚座的人天性浪漫，早年對金錢的態度較為寬鬆。但隨著年齡增長，他們逐漸變得理性，開始認真對待財富管理。學會合理分配收入，避免過度消費，雙魚座成功累積了一筆可觀的儲蓄，財務狀況逐步穩健。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

相關新聞

其實很在乎！「3生肖男」最不愛回訊息 但他不是不愛妳

隨著科技發達，愛情的模樣也不斷在改變，從過去的書信傳情，變為更直接的手機聯繫，但有幾個生肖，卻偏偏不愛訊息聯絡，甚至有些冷淡，但他其實是愛著你的，一起來看看是哪幾個生肖。

年齡越大越有錢！「4星座」財運持續飆升 人生路上賺不停

在人生的不同階段，財運的變化常常引人關注。隨著年歲的增長，有些星座的朋友財運不僅穩定，更呈現出逐步上升的趨勢。「搜狐網」指出，有4個星座在時間沉澱下財富運勢將越強勁。

帶來收成運！霜降「轉運3招」曝光 3生肖迎來進財良機

2025年霜降落在國曆10月23日（星期四），是秋天的最後一個節氣，也意味著寒氣漸生，冬天即將到來。古人說：「霜降水返壑，風落木歸山」，此時萬物進入收藏，象徵沉澱與收束。霜降同時也是轉運與收成的關鍵點，把握這股收斂能量，能幫助你守住財富、累積福氣，為來年做好最佳的能量儲備！

「霜降」運勢翻紅！4大生肖低調佈局 初霜後開始走旺

今天是節氣霜降，晝夜溫差變大，人的情緒也比較容易波動，但國際天星命理風水專家邱彥龍分析，有4生肖在這段期間卻相對平穩，能在沉默中布局，即將悄悄崛起，其中第一名是屬猴的朋友，能量超強，易成為眾人焦點；第二名屬鼠的朋友，則是資源流動快，財富入袋也快；第三名是屬豬的朋友，桃花正旺，有很多機會被看見；第四名則是屬蛇的朋友，這段期間容易獲得權勢，也是重設人設的好時機。

三生肖女「命裡藏金」！老公疼、子女孝、身體好…晚年超幸福

搜狐網分享，三生肖女命裡藏金，老公疼、子女孝、長壽命，越老越有福。不僅年輕時能靠智慧闖出一片天，晚年更是福氣滿滿，快看看有你嗎？

23日「霜降」告別秋天！四星座運氣差恐破財、第一名身體出狀況

10月23日周四就是節氣「霜降」，霜降是二十四節氣中的第十八個節氣，落在陽曆10月22至24日，太陽到達黃經210°時為霜降，也是秋季的最後一個節氣。命理師小孟老師臉書提醒，「霜降」有四大星座運勢面臨大變天，可能會有生病、破財危機，要等到15天後才有機會放晴。

