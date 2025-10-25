快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

九九重陽節極陽日！6件事千萬別做…不能愛愛、別回娘家「恐帶衰婆婆」

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
重陽節宜登高，圖為陽明山擎天崗。聯合報系資料照
重陽節宜登高，圖為陽明山擎天崗。聯合報系資料照

2025年10月29日是重陽節，重陽節起源來自先秦時期，《春秋》中記載農民九月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，戴茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉次離開平日生活環境躲避凶氣，九九重陽節也是象徵我們感謝天地的給予，大家走出戶外放鬆心情，去體驗大自然帶給我們的生活樂趣。

九在易經中就代表「陽」的數字，那9月9號重陽節就是極陽剛的日子，九九重陽節也是數字最大數，也有長久長壽的含義，在古代也稱之為敬老節，那在這樣的日子裡，我們應該要如何避免有些禁忌事情，以免觸犯地雷。

禁忌如下

一、忌說節日快樂

在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡要轉換將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪，如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，如果祝福他人平安健康會比較妥當。

二、.不可行房

九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，容易造成不容易生小孩唷，如果真的想要生孩子的人，此日切忌不要行房哦。

三、別讓媽媽煮飯

重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好的休息，如果要煮飯的話，還是叫外送會比較好喔，讓辛苦的老母親在這一天可以好好放鬆一下。

四、忌送菊花

在老一輩的人心中菊花是拿來祭拜用的，若是你在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意，以為你希望他快點生病住院，如果想獻上祝福，不妨可以改送劍蘭有長壽的好寓意或著康乃馨都可以表達感恩之情哦。

五、忌出嫁女兒回家

在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，九月重陽節忌諱出嫁不到三年的女兒，不要回娘家，不過如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花象徵長命百歲好寓意，就可以化解囉。

六、兩男忌談公事

男性屬陽，在這天極陽的日子裡再碰上兩位男性談公事，在這樣的情況下容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏還可能出現不愉快的口角。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

重陽節 婆婆

延伸閱讀

其實很在乎！「3生肖男」最不愛回訊息 但他不是不愛妳

從從容容！3星座樂觀面對每一天...牡羊赤子之心、他是小太陽

太優秀反成距離！三星座暗戀者多、追求者少 天蠍氣場超強上榜

酒後真性情？這些星座一喝就變樣 12星座失控排行

相關新聞

九九重陽節極陽日！6件事千萬別做…不能愛愛、別回娘家「恐帶衰婆婆」

2025年10月29日是重陽節，重陽節起源來自先秦時期，《春秋》中記載農民九月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，戴茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉次離開平日生活環境躲避凶氣，九九重陽節也是象徵我們感謝天地的給予，大家走出戶外放鬆心情，去體驗大自然帶給我們的生活樂趣。

3星座最容易遇到感情詐騙！天秤戀愛腦、她「聖母心」爆棚

詐騙橫行，每個人都應該提高警覺，再三確認獲取的信息，避免上當受騙。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個最容易被「感情詐騙」的星座，提醒民眾不要輕忽感情中的騙局，請參考太陽、上升、金星星座。

每日星座運勢／獅子遇困難請求幫助 會有人出援助

2025-10-25牡羊座短評：注重過程，少計較結果。【整體運】人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下

酒後真性情？這些星座一喝就變樣 12星座失控排行

在酒精的催化下，每個星座的性格特質都可能被放大，有的熱情奔放，有的情感脆弱，有的理智瞬間崩解。本排行榜揭示了哪些星座最容易在微醺中失控，從情感的真實流露到行為的衝動爆發，帶你一窺5星座在酒桌上的另一面，理解他們醉後的真性情與內心世界。

太優秀反成距離！三星座暗戀者多、追求者少 天蠍氣場超強上榜

不少人在人際關係中，遇見太過優秀的人，反而會不敢靠近。《搜狐網》指出，三大星座就是因過於出色，令人望而卻步，雖暗戀者眾，但真正勇於追求的人卻寥寥無幾。

從從容容！3星座樂觀面對每一天...牡羊赤子之心、他是小太陽

無論人生過得怎麼樣，如果能以樂觀的心態度過每一天，身心都會獲得滿足。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個樂觀面對每一天的星座，請參考太陽、上升、水星星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。