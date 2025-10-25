九九重陽節極陽日！6件事千萬別做…不能愛愛、別回娘家「恐帶衰婆婆」

2025年10月29日是重陽節，重陽節起源來自先秦時期，《春秋》中記載農民九月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，戴茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉次離開平日生活環境躲避凶氣，九九重陽節也是象徵我們感謝天地的給予，大家走出戶外放鬆心情，去體驗大自然帶給我們的生活樂趣。

九在易經中就代表「陽」的數字，那9月9號重陽節就是極陽剛的日子，九九重陽節也是數字最大數，也有長久長壽的含義，在古代也稱之為敬老節，那在這樣的日子裡，我們應該要如何避免有些禁忌事情，以免觸犯地雷。

禁忌如下

一、忌說節日快樂

在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡要轉換將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪，如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，如果祝福他人平安健康會比較妥當。

二、.不可行房

九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，容易造成不容易生小孩唷，如果真的想要生孩子的人，此日切忌不要行房哦。

三、別讓媽媽煮飯

重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好的休息，如果要煮飯的話，還是叫外送會比較好喔，讓辛苦的老母親在這一天可以好好放鬆一下。

四、忌送菊花

在老一輩的人心中菊花是拿來祭拜用的，若是你在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意，以為你希望他快點生病住院，如果想獻上祝福，不妨可以改送劍蘭有長壽的好寓意或著康乃馨都可以表達感恩之情哦。

五、忌出嫁女兒回家

在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，九月重陽節忌諱出嫁不到三年的女兒，不要回娘家，不過如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花象徵長命百歲好寓意，就可以化解囉。

六、兩男忌談公事

男性屬陽，在這天極陽的日子裡再碰上兩位男性談公事，在這樣的情況下容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏還可能出現不愉快的口角。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。