聽新聞
0:00 / 0:00
拒絕戀愛腦！3星座女不會「為愛感冒」...摩羯不信甜言蜜語、她自帶防護罩
兩性情感中，如果能時刻保持理性的態度，就能避免自己的身心靈受到傷害。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個不會為情傷風、為愛感冒的女人星座，請參考太陽、上升、金星星座。
TOP3 水瓶座／冷靜疏離 自帶防護罩
水瓶女性格較為冷靜，而且有疏離感，並不容易被陌生人的互動所打動，會思考他人的意圖是什麼，理性地進行分析，加上水瓶座本身並不熱情，並不會主動迎合他人，自我防護的特質也很強烈，不太可能被三言兩語吸引，自然能規避愛情的傷害。
TOP2 摩羯座／聽甜言蜜語 馬上起疑
摩羯女容許別人撩動心弦，但會事先聽聽他人的故事，如果聽到「會照顧妳一輩子」之類的話語，馬上會質疑此番言論的可能性，表現出務實理性的個性，如果沒有真實的依據，摩羯女自然不會相信你，加上她本身對愛情低度敏感，不太可能出現戀愛腦的情形。
TOP1 處女座／理智過人 防衛心很重
處女座的女生座任何事情都會秉持理性的態度，不會相信「一生的情緣」這種話，且是個情感免疫的人，一旦經歷過一兩次失敗的戀愛經驗，對於主動靠過來的人都有很高的防衛心。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言