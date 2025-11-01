拒絕戀愛腦！3星座女不會「為愛感冒」...摩羯不信甜言蜜語、她自帶防護罩

兩性情感中，如果能時刻保持理性的態度，就能避免自己的身心靈受到傷害。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個不會為情傷風、為愛感冒的女人星座，請參考太陽、上升、金星星座。

TOP3 水瓶座／冷靜疏離 自帶防護罩

水瓶女性格較為冷靜，而且有疏離感，並不容易被陌生人的互動所打動，會思考他人的意圖是什麼，理性地進行分析，加上水瓶座本身並不熱情，並不會主動迎合他人，自我防護的特質也很強烈，不太可能被三言兩語吸引，自然能規避愛情的傷害。

TOP2 摩羯座／聽甜言蜜語 馬上起疑

摩羯女容許別人撩動心弦，但會事先聽聽他人的故事，如果聽到「會照顧妳一輩子」之類的話語，馬上會質疑此番言論的可能性，表現出務實理性的個性，如果沒有真實的依據，摩羯女自然不會相信你，加上她本身對愛情低度敏感，不太可能出現戀愛腦的情形。

TOP1 處女座／理智過人 防衛心很重

處女座的女生座任何事情都會秉持理性的態度，不會相信「一生的情緣」這種話，且是個情感免疫的人，一旦經歷過一兩次失敗的戀愛經驗，對於主動靠過來的人都有很高的防衛心。

