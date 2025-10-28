聽新聞
3星座女「註定被寵愛」...雙魚超會撒嬌、她兩面性格魅力驚人
在感情世界中，有些女人生來就有自己的獨特魅力，深受另一半的喜愛。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個天生就是女王，會受到另一半寵愛的星座，請參考太陽、上升、金星星座。
TOP3 天秤座／魅力無邊 最愛撒嬌
天秤座的女生天生就非常有魅力，男生會因為妳特別會撒嬌，把妳寵成一個女王，要好好利用妳的女性魅力，即使跟妳的伴侶吵架，也可以表現出溫柔和可愛的特質，可以化解很多溝通上的誤會。
TOP2 雙魚座／柔情似水 得人呵護
雙魚女一旦撒嬌起來，會變得非常地溫柔，讓男生覺得「不寵妳寵誰」，特別眼睛容易放電，能夠抓住男生的心靈。
TOP1 獅子座／天生女王 備受寵愛
獅子女其實個性很奔放，可以溫柔也可以狂野，狂野起來就像一隻母獅子一樣，但溫柔時又像一隻可愛的貓咪，兩面的性格非常吸引人，讓男生無法抗拒。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
