適應力超強！3星座到哪都發光...雙子賺大錢、他魅力難擋

在人生旅途中，有些人生來就自帶獨特魅力，無論身處何處都能找到自己的舞台。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個在哪裡都能發光發熱的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、金星星座。
TOP3 雙子座／靈動機智 隨處閃耀
雙子座不會受限自己的才華，不給自己設限，藉由自身的靈動與機智，可以隨處去因應所處的環境，來找到最適合自己的道路，不僅能在舞台上發光發熱，在各種商場上，更能透過才華賺得滿坑滿谷。
TOP2 射手座／自由奔放 魅力無限
射手座充滿野性的自由態度，讓他在什麼環境都能夠快速適應，特別適合在旅遊行業、冒險行業或體能競賽的領域裡發揮自己的才能，展現出只屬於自己的獨特魅力。
TOP1 獅子座／天生王者 自帶光環
獅子座無論是在職場、表演舞台還是各個場合，都能將自身的能力做到極致，創造出發光發熱、吸引大家目光的特質，應要把握自身的魅力，找出自己的強項邁向成功。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
