快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

其實很在乎！「3生肖男」最不愛回訊息 但他不是不愛妳

聯合新聞網／ 非貓不可
有些男生就是很不愛回訊息，但不代表他不在乎妳。 圖／ingimage
有些男生就是很不愛回訊息，但不代表他不在乎妳。 圖／ingimage

隨著科技發達，愛情的模樣也不斷在改變，從過去的書信傳情，變為更直接的手機聯繫，但有幾個生肖，卻偏偏不愛訊息聯絡，甚至有些冷淡，但他其實是愛著你的，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：龍

龍寶寶大多性格外放、自信，生活重心經常放在事業或社交場合，他們不會天天拿著手機談情說愛，因為龍寶寶認為，愛是自由大方的，並非控制，他可能會已讀不回，讓你等很久，但只要龍寶寶是真心的，就會用實際行動，例如帶你去見親朋好友、融入他的生活，要記住，龍寶寶不擅用細膩來表達情感，所以別因為訊息回得慢，就多疑猜忌喔。

第二名：虎

擁有雄心壯志的虎寶寶，充滿責任感，重視事業發展，常把精力投入在工作上，因此回覆訊息時，常會過於簡單，或是一個「好」字就帶過，令人感到冷漠被忽略，其實虎寶寶覺得，愛並不需要太多文字，應該用更務實的方式，給你穩定的未來才是真正的愛，所以別多想，虎寶寶的付出，絕不是幾句甜言蜜語，而是更多實際的物質保障。

第一名：牛

牛寶寶天生性格沉穩，做事專注，對於感情也相當務實，他們並不是熱衷於用手機聯繫情感的人，在他們心中，愛是行動力與責任感，而不是手機上的甜言蜜語，當牛寶寶專心於工作時，容易忘記回訊息，甚至覺得「不需要隨時回覆，心意一樣存在」，如果你能理解牛寶寶專注的特質，就會發現不是不愛，而是用更長遠、更實在的方式在守護感情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 愛情

延伸閱讀

帶來收成運！霜降「轉運3招」曝光 3生肖迎來進財良機

23日霜降 留意「春困秋乏」4生肖少吃油炸、提防血光之災

霜降迎初冬！蛇豬虎猴宜保守 4生肖往北財氣旺

周四霜降！ 命理師曝禁忌「別穿太露、少吃辛辣」這些生肖當心破財傷身

相關新聞

其實很在乎！「3生肖男」最不愛回訊息 但他不是不愛妳

隨著科技發達，愛情的模樣也不斷在改變，從過去的書信傳情，變為更直接的手機聯繫，但有幾個生肖，卻偏偏不愛訊息聯絡，甚至有些冷淡，但他其實是愛著你的，一起來看看是哪幾個生肖。

年齡越大越有錢！「4星座」財運持續飆升 人生路上賺不停

在人生的不同階段，財運的變化常常引人關注。隨著年歲的增長，有些星座的朋友財運不僅穩定，更呈現出逐步上升的趨勢。「搜狐網」指出，有4個星座在時間沉澱下財富運勢將越強勁。

帶來收成運！霜降「轉運3招」曝光 3生肖迎來進財良機

2025年霜降落在國曆10月23日（星期四），是秋天的最後一個節氣，也意味著寒氣漸生，冬天即將到來。古人說：「霜降水返壑，風落木歸山」，此時萬物進入收藏，象徵沉澱與收束。霜降同時也是轉運與收成的關鍵點，把握這股收斂能量，能幫助你守住財富、累積福氣，為來年做好最佳的能量儲備！

「霜降」運勢翻紅！4大生肖低調佈局 初霜後開始走旺

今天是節氣霜降，晝夜溫差變大，人的情緒也比較容易波動，但國際天星命理風水專家邱彥龍分析，有4生肖在這段期間卻相對平穩，能在沉默中布局，即將悄悄崛起，其中第一名是屬猴的朋友，能量超強，易成為眾人焦點；第二名屬鼠的朋友，則是資源流動快，財富入袋也快；第三名是屬豬的朋友，桃花正旺，有很多機會被看見；第四名則是屬蛇的朋友，這段期間容易獲得權勢，也是重設人設的好時機。

三生肖女「命裡藏金」！老公疼、子女孝、身體好…晚年超幸福

搜狐網分享，三生肖女命裡藏金，老公疼、子女孝、長壽命，越老越有福。不僅年輕時能靠智慧闖出一片天，晚年更是福氣滿滿，快看看有你嗎？

23日「霜降」告別秋天！四星座運氣差恐破財、第一名身體出狀況

10月23日周四就是節氣「霜降」，霜降是二十四節氣中的第十八個節氣，落在陽曆10月22至24日，太陽到達黃經210°時為霜降，也是秋季的最後一個節氣。命理師小孟老師臉書提醒，「霜降」有四大星座運勢面臨大變天，可能會有生病、破財危機，要等到15天後才有機會放晴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。