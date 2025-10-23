其實很在乎！「3生肖男」最不愛回訊息 但他不是不愛妳

隨著科技發達，愛情的模樣也不斷在改變，從過去的書信傳情，變為更直接的手機聯繫，但有幾個生肖，卻偏偏不愛訊息聯絡，甚至有些冷淡，但他其實是愛著你的，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：龍

龍寶寶大多性格外放、自信，生活重心經常放在事業或社交場合，他們不會天天拿著手機談情說愛，因為龍寶寶認為，愛是自由大方的，並非控制，他可能會已讀不回，讓你等很久，但只要龍寶寶是真心的，就會用實際行動，例如帶你去見親朋好友、融入他的生活，要記住，龍寶寶不擅用細膩來表達情感，所以別因為訊息回得慢，就多疑猜忌喔。

第二名：虎

擁有雄心壯志的虎寶寶，充滿責任感，重視事業發展，常把精力投入在工作上，因此回覆訊息時，常會過於簡單，或是一個「好」字就帶過，令人感到冷漠被忽略，其實虎寶寶覺得，愛並不需要太多文字，應該用更務實的方式，給你穩定的未來才是真正的愛，所以別多想，虎寶寶的付出，絕不是幾句甜言蜜語，而是更多實際的物質保障。

第一名：牛

牛寶寶天生性格沉穩，做事專注，對於感情也相當務實，他們並不是熱衷於用手機聯繫情感的人，在他們心中，愛是行動力與責任感，而不是手機上的甜言蜜語，當牛寶寶專心於工作時，容易忘記回訊息，甚至覺得「不需要隨時回覆，心意一樣存在」，如果你能理解牛寶寶專注的特質，就會發現不是不愛，而是用更長遠、更實在的方式在守護感情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。