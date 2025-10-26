殺破狼週運勢／射手遇見喜歡的對象 2星座當心血光之災

白羊座：

整體運勢

遠行運方面，水星進入遠行宮位，會有一個遠行計畫，必須提早訂好住宿、交通票券、還有各種行程的門票。然而水星受到在交通宮位的天王星影響，熱門時間的航班或車票容易秒殺，提早準備為佳。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，喜歡的人有意帶你去見他的親人，也和你有結婚的打算。但金星受到在家宅宮位的木星影響，自己還沒心理準備發展這麼快。單身的白羊座，會被親戚介紹條件不錯的對象相親。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽與火星齊聚財務宮位，相位不良，需要買一些昂貴的物品，必須分期付款慢慢攤還，每個月的負擔增加。有投資習慣的白羊座，投資熱門的理財商品，市值卻一直跌，財富縮水中。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位不良，有些慈善、宗教團體，以道德勒索要你捐獻不少錢，感覺很差。某些白羊座的生活中，某個同事或朋友總愛強迫別人配合他的行程，覺得這種人很麻煩，想慢慢疏離。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入財務宮位，會分期付款購買某些昂貴的物品，負擔才不會太重。有投資習慣的金牛座，獲得重要情報，把所有的身家都放在投資市場中，但水星相位不理想，需要有點耐心等待指數漲到理想的程度再出脫。

工作運方面，金星在工作宮位行進，最近的工作量比較輕鬆，會有很多空閒時間喝個下午茶、上網購物，甚至請休假。然而金星受到在溝通宮位的木星影響，上班還是要裝忙，以免有人說閒話。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽與火星齊聚感情宮位，相位不佳，和情感對象有些問題浮上檯面，雙方爭執不休，會開始對於這段關係感到悲觀。某些金牛座被暗戀的對象誤會，不論怎麼解釋，對方都不相信，覺得很無力。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位不良，主管掌控慾太強，經常要求你做遊走灰色地帶的事情，令你感到很為難。某些金牛座的上司太過固執，不聽勸告，政策踢到鐵板，還把過錯甩鍋在你身上，感到很冤枉。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位行進，同時水星進入感情宮位，與喜歡的人有很多交流的機會，互動愉快。然而水星、金星相位皆不佳，會花很多錢討好他，但總覺得對方是被自己的物質條件所吸引的。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與火星齊聚工作宮位，相位不良，辦公室氣氛很差，常常覺得自己被排擠或是被霸凌，很想換工作，但目前想轉換的領域，待遇皆不佳，每天的生活都很鬱卒。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位不良，浪費很多金錢在無意義的事物上，換得短暫的愉悅，卻無法掩蓋長時間的空虛。某些雙子座則是沈迷於金錢遊戲中，投資都在炒短線，不知不覺難以自拔，陷入混亂的經濟狀況中。

健康運方面，太陽與火星持續在健康宮位行進，火氣較大，容易長痘痘或嘴破，需當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間也注意心血管方面的問題，並要留意人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，會購買許多生活所需的雜貨、傢俱、家電，讓生活更加方便有效率，但由於金星相位不佳，家中也堆積了許多雜物，顯得雜亂擁擠，必須斷捨離一些物品。

工作運方面，水星進入工作宮位，工作效率提升，把堆積如山的文件都消化完畢，但由於水星相位不佳，上司看到工作績效，非但沒獎勵，還分配更多事務讓你處理，反而更加忙碌。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽與火星齊聚戀愛宮位，相位皆不良，雙方在個性上的缺失曝露，不斷爭執、妥協、又再犯，情感關係面臨危機。單身的巨蟹座，太快表現出本性，原本對你有好感的人，瞬間嚇退，再度錯過好對象。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位不良，家族的資產分配太過複雜，付出太多代價爭取，卻一直沒有結果，開始感到疲累。有投資習慣的巨蟹座，為了想獲取更多的利益，槓桿開得太大，因而負債累累。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與喜歡的人有許多交流的機會，但由於水星相位不佳，身邊總有一些電燈泡，無法讓他跟你單獨相處。感情穩定的獅子座，會與情感對象一起出遊，關係更進一步。

旅遊運方面，金星持續在旅遊宮位行進，到外地旅行會選擇較為高級的旅店入住，或是會搭乘遊輪與觀光火車，享受高級設施與美食，但由於金星受到木星影響，反而會覺得行程空洞，有點無聊。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到在家宅宮位的火星以及戀愛宮位的水星影響，某個親戚會做出讓你覺得被冒犯的行徑，他自己都沒有感覺。某些獅子座會被親朋好友介紹相親對象，覺得他們多管閒事。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星呈現合相，其實資金已經不寬裕了，卻還是無法節制地亂花錢，容易因此債台高築。有投資習慣的獅子座容易被低投資高報酬的廣告吸引，當心被詐騙。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，手上有餘裕的金錢，可以吃些昂貴的美食，或是買些奢侈品。但由於金星受到木星影響，此時也可能收到紅色炸彈，要預備一些禮金還人情。

家宅運方面，水星進入家宅宮位，會因為工作所需，必須在短時間內搬家，但由與水星與交通宮位的火星呈現合相，某些處女座則是需要經常換到不同的城市出差，要扛著許多家當到處跑。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星合相在感情宮位，同時有很多曖昧對象，會被人覺得很花心，無法選擇到可以穩定交往的人。某些處女座和伴侶不斷分手與復合，現在兩人的關係變得撲朔迷離。

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位不良，身處在不太友善的職場，常常有流言蜚語在辦公室流傳，會十分厭倦這樣的工作環境與型態，而想成為自由工作者，不想生活受困在狹隘的人際關係中。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮行進，會是桃花旺盛的時期，但由於金星受到在志業宮位的木星影響，很多追求者都是在同一個職場工作，對於談辦公室戀情有些排斥。

旅遊運方面，水星進入旅遊宮位，會有一個旅行計畫，想去好幾個城市旅行，但由於水星相位不良，要當心某些景點因突發性的問題無法前往，必須要有替代方案。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的太陽與火星相位不良，預期外的開銷較多，同時會發現很多錢是被浪費的，自己並沒有好好善用資金，必須要開始檢視每一筆支出是不是必要。

工作運方面，在工作宮位的土星與海王星呈現合相，目前工作狀態量多而繁雜，許多原本不屬於自己的事務也推給你執行，同時職場不是很友善，總覺得有些人故意將麻煩的問題丟給好說話的人處理。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入金錢宮位，有一筆資金入帳，會想好好規劃這筆錢，用在許多重要的支出上，然而水星受到在財務宮位的天王星影響，最好不要再投資了，財富容易蒸發。

本週須注意的部分

學業運方面，木星持續在學業宮位行進，受到在考試、面試宮位的冥王星影響，會想繼續進修，取得更好的學位，或是去國外留學，但目前考試成績不好，或是找不到合適的指導老師，而感到苦惱。

感情運方面，海王星與土星合相在戀愛宮位，與喜歡的人一直在妾身不明的狀態，對方是否喜歡自己，一直無法確定，他疑似還有其他曖昧對象，在情感關係中既想維持著先在的狀態，卻又覺得自己很卑微。

健康運方面，太陽與火星齊聚在命宮，火氣較大，容易嘴破或長痘痘，血壓也較高，注意心血管方面的問題，當心血光之災，發生意外傷害的機會較高，這段時間需特別留意身體健康與人身安全。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約較多，並收到許多人贈與的禮物，某些射手座會參與一些活動，並認識許多志同道合的朋友，其中不乏有你喜歡的菜。

工作運方面，水星進入命宮，做任何事情順暢很多，處理事務十分有效率，某些射手座這段時間不斷的需要與人溝通，但由於水星受到天王星影響，會覺得有些人想法過於跳躍，對於他們天馬行空的想法感到不切實際。

本週須注意的部分

家宅運方面，土星與海王星齊聚在家宅宮位，家中總是有許多出乎意料的問題發生，打亂你生活步調或是計畫，心情被搞得很煩躁，卻又不容許自己向親人發脾氣。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在人際關係宮位的金星能量影響，會收到好朋友的紅色炸彈，荷包又要大失血了，某些射手座交際應酬的花費太高，以致生活費用捉襟見肘。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，目前正在享受努力後的成果，受到許多人羨慕與恭賀，然而金星受到在夥伴宮位的木星影響，有一些同事平常只會唱衰你，現在紛紛跑來沾光。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到在金錢宮位的木星影響，和情感對象的價值觀有很大的落差，即便迎合對方，也無法獲得他的認同。某些摩羯座不斷在物質生活上資助對方，自己的經濟狀況也捉襟見肘了。

人際關係方面，在人際關係關係宮位的火星與秘密宮位的水星受到天王星影響，千萬不要管別人情感的問題，以免公親變事主。某些摩羯座的朋友很情緒化，會暫時封鎖對方，不想被颱風尾掃到。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位不良，對某個限量的商品異常執著，不論付出多少代價，都想要買到手。某些摩羯座幫朋友先墊付的款項一直討不回來，雖然數目不大，但不想被人佔便宜。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，金星持續在遠行宮位行進，會規劃較為奢華的旅程，搭乘遊輪，或是觀光火車，享受豪華的設施或美食，某些水瓶座則是會參加團費較昂貴的行程，但由於金星受到木星影響，對行程的安排也會較為挑剔。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，這段時間不斷需要與人說話與溝通，會覺得有些交流收穫很多，但由於水星受到天王星影響，可能會遇到與你立場相左的人士辯論。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到天王星影響，職場太多突發事件，讓你疲於奔命，同時堆積如山的文件消化不完，這段時間會是十分忙碌的時期，會有過勞的現象。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到火星與水星影響，喜歡的人有其他的競爭對手，對方來勢洶洶，讓你感到沒自信。感情穩定的水瓶座，情感對象與其他曖昧的人似乎還會偷偷聯絡，對他的信任度打折。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，購物參加抽獎，會抽到自己喜歡的東西，儘管不是最大獎，也覺得很高興。有投資習慣的雙魚座，投資標的不斷上揚，可選在適當時機出脫，獲利了結。

感情運方面，木星持續在戀愛、子女宮位行進，受到在慾望宮位的金星影響，與喜歡的人可能由性而愛，確立交往關係。感情穩定的雙魚座，懷孕機率高，但目前會不確定自己適不適合養育小孩。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入志業宮位，在職場工作效率提升，能力受到長官重視，但由於水星受到天王星影響，會因此接獲更奇異的任務，考驗自己緊急應變能力，反而更困擾。

學業運方面，太陽與火星齊聚學業宮位，相位皆不良，指導者出的作業非常困難，花很多時間研究、卻毫無成效，開始懷疑是不是自己不適合目前的科系，而有休學或轉系的念頭。

