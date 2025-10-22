四星座年底拚升職 這類人創意+審美有Sense可獲賞識

2025年已進入10月下旬，四大星座年底前有望在職場上脫穎而出！命理專欄《星座巫巫》指出，雙子座、雙魚座、射手座、水瓶座的朋友有望迎來升職機會。

雙子座

雙子座憑藉靈活思維、有效率地表達以及廣闊人脈，有望被主管重用，無論是成功協調部門矛盾，或在關鍵時刻提出創新方案，都能展現推動變革的能力，管理層可能因此將其提拔至專案主管、公關管理或跨部門協調等更具影響力的職位。

雙魚座

雙魚座以細膩洞察力、創意力出線，過去默默耕耘的成果將在年底前被看見，雙魚的共情力與審美品味將獲主管賞識，有望晉升至創意指導、人資管理或客戶體驗相關職位，主管也可能在績效評估中為其背書。

射手座

射手樂觀外向、跨領域思維強，近期主動承擔關鍵任務，或在團隊危機中挺身而出，將讓高層看見其不同凡響的能力，年底前有望被提拔至更高階職位，被賦予更多決策權與資源調配權。

水瓶座

水瓶座長期走在趨勢前端，年底前憑藉創新理念與技術專長，有機會進入管理核心，在數位轉型、AI應用或永續發展專案中表現亮眼，將獲得高層賞識，可能晉升為技術總監、創新實驗室負責人或戰略發展主管，成為組織變革的關鍵推手。

