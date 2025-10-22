快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

聽新聞
0:00 / 0:00

四星座年底拚升職 這類人創意+審美有Sense可獲賞識

聯合新聞網／ 綜合報導
職場示意圖。圖／Ingimage
職場示意圖。圖／Ingimage

2025年已進入10月下旬，四大星座年底前有望在職場上脫穎而出！命理專欄《星座巫巫》指出雙子座雙魚座射手座水瓶座的朋友有望迎來升職機會。

雙子座

雙子座憑藉靈活思維、有效率地表達以及廣闊人脈，有望被主管重用，無論是成功協調部門矛盾，或在關鍵時刻提出創新方案，都能展現推動變革的能力，管理層可能因此將其提拔至專案主管、公關管理或跨部門協調等更具影響力的職位

雙魚座

雙魚座以細膩洞察力、創意力出線，過去默默耕耘的成果將在年底前被看見，雙魚的共情力與審美品味將獲主管賞識，有望晉升至創意指導、人資管理或客戶體驗相關職位，主管也可能在績效評估中為其背書。

射手座

射手樂觀外向、跨領域思維強，近期主動承擔關鍵任務，或在團隊危機中挺身而出，將讓高層看見其不同凡響的能力，年底前有望被提拔至更高階職位，被賦予更多決策權與資源調配權。

水瓶座

水瓶座長期走在趨勢前端，年底前憑藉創新理念與技術專長，有機會進入管理核心，在數位轉型、AI應用或永續發展專案中表現亮眼，將獲得高層賞識，可能晉升為技術總監、創新實驗室負責人或戰略發展主管，成為組織變革的關鍵推手。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

主管 職位 雙子座 水瓶座 雙魚座 射手座 星座

延伸閱讀

3生肖今年秋冬當心「病從口入」...狗容易吃壞肚子、他注意三高

招生壓力大？幼兒園掛「台積電紅榜」 網紅阿淇博士：我是畢業生之一

你累了嗎！秋冬修養身心3星座...巨蟹注意飲食、他快出去走走

畢業2年只領低薪…他想考國營下班卻沒力 過來人搖頭：混幾年就知

相關新聞

四星座年底拚升職 這類人創意+審美有Sense可獲賞識

2025年已進入10月下旬，四大星座年底前有望在職場上脫穎而出！命理專欄《星座巫巫》指出，雙子座、雙魚座、射手座、水瓶座的朋友有望迎來升職機會。

你累了嗎！秋冬修養身心3星座...巨蟹注意飲食、他快出去走走

無論工作或生活多忙碌，都要給自己一個放鬆休息的時間，讓身體好好靜養。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個秋冬之際適合修養身心的星座，請參考太陽、上升、火星、6宮星座。

不必等彈劾、天災主動背鍋！看武則天「高段位」化解職場危機

前輩找你碴該怎辦？剛進新公司如何穩固自己，不被舊派系孤立？空降主管又該如何「看清全局」？這些都是現代職場人每天都可能遇到的難題，而一千多年前的武則天，也曾在最危險的權力鬥爭中，用一場「請辭」戲碼，化危機為轉機。作家吳淡如在《武則天攻略》中便提醒我們，這段歷史不僅是帝后鬥爭，更能折射出職場生存智慧。

23日霜降 留意「春困秋乏」4生肖少吃油炸、提防血光之災

本月23日上午11時52分進入「霜降」的節氣，此節氣含有天氣漸冷、初霜出現之意，屬秋季的最後一個節氣，意味著冬天的開始，...

每日星座運勢／水瓶消費應該適可而止 注意公共禮儀

2025-10-22牡羊座短評：凡事不可操之過急。【整體運】對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫

坤達、修杰楷、書偉都有！藝人再爆閃兵…為什麼這幾個星座總在逃避責任？

今天看到藝人閃兵的新聞，我沒有特別驚訝，反而在想一個問題：為什麼有些人面對責任時，第一反應就是逃？你可能會說「這就是人性」，但老實說，並不是每個星座都這麼容易逃避的吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。