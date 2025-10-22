聽新聞
0:00 / 0:00
四星座年底拚升職 這類人創意+審美有Sense可獲賞識
2025年已進入10月下旬，四大星座年底前有望在職場上脫穎而出！命理專欄《星座巫巫》指出，雙子座、雙魚座、射手座、水瓶座的朋友有望迎來升職機會。
雙子座
雙子座憑藉靈活思維、有效率地表達以及廣闊人脈，有望被主管重用，無論是成功協調部門矛盾，或在關鍵時刻提出創新方案，都能展現推動變革的能力，管理層可能因此將其提拔至專案主管、公關管理或跨部門協調等更具影響力的職位。
雙魚座
雙魚座以細膩洞察力、創意力出線，過去默默耕耘的成果將在年底前被看見，雙魚的共情力與審美品味將獲主管賞識，有望晉升至創意指導、人資管理或客戶體驗相關職位，主管也可能在績效評估中為其背書。
射手座
射手樂觀外向、跨領域思維強，近期主動承擔關鍵任務，或在團隊危機中挺身而出，將讓高層看見其不同凡響的能力，年底前有望被提拔至更高階職位，被賦予更多決策權與資源調配權。
水瓶座
水瓶座長期走在趨勢前端，年底前憑藉創新理念與技術專長，有機會進入管理核心，在數位轉型、AI應用或永續發展專案中表現亮眼，將獲得高層賞識，可能晉升為技術總監、創新實驗室負責人或戰略發展主管，成為組織變革的關鍵推手。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言