2026馬年「雙火極旺」容易燒出爛桃花、三動物當心車關血光災

隨著農曆丙午年的到來，天干丙火與地支午火相互疊加，使得2026年的整體氣場動能呈現雙火極旺的強勁狀態，催動著個人內在與關係的劇烈轉化。

在這樣一股加速且充滿「爆發與重生」的能量場中，情感的發展不再被動，而是被個人內在的流動與吸引力驅使；健康也成為了身心靈協調的指標。唯有學會聆聽身體和內心的聲音，才能將火氣旺盛的流年轉化為生命的能量。

Melissa萱老師提醒大家，流年像天氣時有變化，真正的命盤走勢仍要回到個人的本命盤（紫微、八字、占星）作整體評估。

能量流動組：桃花、良緣爆發，吸引力指數飆升 (牛、兔、蛇、羊、狗、豬)

【重點提醒】社交磁場轉強，魅力四射，單身者迎來正緣良機，有伴者則需管理好界線。重點在於保持清晰的心態，分辨正緣與爛桃花。

【牛】良緣旺盛 · 慎防誘惑

感情： 桃花旺盛，單身者易遇良緣，已婚者須防婚外誘惑，保持清醒。

健康： 注意飲食衛生，慎防腸胃問題、感染及手腳外傷。

【兔】天喜桃花 · 謹防生變

感情： 有「天喜」、「桃花」，單身者易遇正緣，但有對象者留意感情生變，已婚者謹防第三者。

健康： 注意作息規律，防焦慮、失眠，以及小心意外事件。

【蛇】桃花活躍 · 心態平衡

感情： 逢「咸池」、「桃花」，桃花活躍，容易吸引異性，但提防感情來得快去得也快，並慎防捲入感情糾紛。

健康： 好心態很重要！留意適應新環境和不同狀態的壓力，睡眠要充足，防過勞。

【羊】社交活躍 · 規劃未來

感情： 社交活躍、吸引力上升，有利單身者結識對象，戀愛中的人可進一步規劃未來。

健康： 身心疲勞，注意舊疾復發、意外損傷，出行宜小心意外傷害。

【狗】人際轉強 · 把握良機

感情： 人際磁場轉強，有助發展戀情與情感回暖，單身者桃花旺盛，宜把握機會。

健康： 由於能量消耗大，宜多運動平衡身心。

【豬】情感突破 · 警惕爛桃花

感情： 有機會情感突破、關係升溫，但也要警惕外貌型或短暫快感的爛桃花。

健康： 注意泌尿系統與足部問題。

沉潛修煉組：關係與健康需主動維護 (虎、猴、雞)

【重點提醒】感情需要持續經營和溝通，健康則需要預防和保養。本年適合將關係穩定化、長遠化，並積極調整生活細節以提升免疫力。

【虎】修成正果 · 朋友助力

感情： 已有伴侶者適合結婚，單身者可藉由朋友介紹拓展緣分。

健康： 注意腹部與腰部問題，避免劇烈運動。

【猴】持續經營 · 關懷長輩

感情： 桃花不旺但有緣分潛藏，單身者太被動容易錯過緣分，有對象者提防因生活瑣事繁雜而磨損感情，但仍可持續經營。男性易感孤獨，宜多參與社交。

健康： 健康運勢偏弱，易有情緒壓力、疲勞、免疫力下降以及小血光，也要注意長輩與家人健康，避免探病問喪。

【雞】長遠關係 · 預防慢性病

感情： 今年適合發展長遠型關係，單身者易遇良緣，但已婚者須防三角關係。

健康： 注意慢性病、暈眩、疲勞上火與壓力問題。

謹慎防禦組：壓力與變動風險高，首重避險 (鼠、龍、馬)

【重點提醒】情感關係容易因誤會或情緒而波動，健康方面需謹防意外和血光之災。這一年首重「安全」與「和解」，避免高風險活動和衝動對話。

【鼠】關係變動 · 謹防外傷

感情： 關係易生變動，宜多溝通，避免因誤會引發爭執。

健康： 注意交通安全及腸胃問題，建議提前購買保險。

【龍】情感壓力 · 遠離風險

感情： 容易出現情感壓力、誤會或距離感，需多傾聽、坦誠溝通。

健康： 外出注意安全，遠離高風險活動，也要防水患，並避免探病問喪。

【馬】情緒波動 · 注意血光

感情： 情緒易波動、煩躁不安，與對象須加強溝通，妥善經營。

健康： 注意潛在疾病、血光之災，應注意全身氣血循環及多做保養。

