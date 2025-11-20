快訊

2026「火馬年」動盪中藏轉機！12生肖這樣開運…4動物順勢而為

心光維度／ 心光維度
12生肖運勢示意圖。圖／AI生成
12生肖運勢示意圖。圖／AI生成

2026年為農曆丙午年，天干屬火，地支亦屬火，整體流年火氣旺盛。這一年有四個生肖需要多注意：

●屬馬：值太歲——情緒低及健康問題、人際摩擦指數上升，行事宜慢宜穩

●屬鼠：沖太歲——變動年，以「主動調整」換取新局

●屬牛：害太歲——小人／誤會易增，守界線、重健康

●屬兔：破太歲——關係修復年，溝通釐清與契約透明是關鍵

犯太歲者，易感到情緒波動、出現人事不和，也需留意健康與意外變化，建議以開放心態應對挑戰，必要時可藉由祈福、行善以及適合的身心靈療愈，得以提升正面能量。

請記得：流年像天氣時有變化，真正的命盤走勢仍要回到你的本命盤（紫微、八字、占星）作整體評估。

【鼠】沖太歲 · 變中求穩

屬鼠者逢沖太歲，是十二生肖中運勢變化數一數二者，容易有職場變化或是居住地、辦公場所變動。若命格喜火則可持續發展，在困境中突圍，忌火者則需面對較多挑戰，凡事謹慎為要。

開運秘訣：

佩戴猴、龍形飾品，緩和沖太歲影響。

家中南方放置銅制品化煞，化解災厄。

【牛】害太歲 · 提防暗箭

害太歲代表易遭他人算計、人際關係緊張，例如上司批評或同事排擠，甚至做事遇暗中阻力，但好在有“紫微”、“龍德”吉星照拂，整體貴人運強，事業與財運仍有機會發展。

開運秘訣：

佩戴蛇、雞形飾品保平安。

錢包裝紅包袋或銅錢，有助守財聚氣。

【虎】穩守當下 · 自立自強

行運與太歲三合，運勢大體平穩，但無吉星入命，凡事需親力親為，刻苦經營。

開運秘訣：

辦公桌放置粉晶，提升人緣。

佩戴茶晶，提升運勢，消除負能量。

【兔】破太歲 · 以和為貴

破太歲主關係破裂，易因誤會導致人際失和、出現信任危機，如果有合作關係即需要特別加強溝通，以免原有關係瓦解。妥善處理生活圈與職場合作，遠離八卦。

開運秘訣：

佩戴狗形飾品或紅紋石，增強人際與感情運。

床首放置玉八卦，安神助眠。

【龍】平淡中藏變數 · 注意家宅

流年無沖無合，但因逢凶星“天狗”、“吊客”帶來意外與家宅問題，使得運勢中等偏弱，須多加留心。今年阻滯較多，凡事避險為上，不宜冒進，設定目標要務實。

開運秘訣：

佩戴黑曜石、粉晶、白月光石，抵禦負面能量，提升感情運。

家中西北方擺放銅葫蘆，鎮宅化煞。

【蛇】重整旗鼓 · 把握良機

擺脫2025年反覆多變影響，2026年運勢回升，既可穩步向上，也能開展新局，有“祿勳”吉星助事業上升，發展策略可轉守為攻。

開運秘訣：

佩戴白水晶、黃水晶，穩定情緒又招財。

家中北方擺放銅麒麟，增強貴人運。

【馬】值太歲 · 安度本命年

屬馬本命年，是2026年十二生肖中最需注意的，本命年運勢起伏較大，易有是非與健康問題。俗話說：「太歲當頭座，無喜便有禍」，倘若有結婚、添丁、置產、搬遷或其他人生重要喜事，有助於減輕衝擊的力道。

開運秘訣：

佩戴羊形飾品，增強正能量。

家中正南方安放太歲符或六帝錢。

【羊】合太歲 · 順勢而為

流年行運與太歲六合，運勢偏吉，相對其他生肖來得順遂，易有新合作機會，但也須防吉中藏變。

開運秘訣：

佩戴太陽石、黃水晶，增強整體運勢。

家中放置銅製花瓶，促進人緣。

【猴】重新出發 · 動中求穩

流年行運無沖無合，揮別2025年壓力，2026年運勢回穩，有“文昌”、“驛馬”助事業發展與外出運勢，各種創新及轉型。

開運秘訣：

佩戴橄欖石、文昌塔，提升學習運。

預先購買旅遊保險，保平安。

【雞】桃花旺盛 · 慎防糾紛

流年行運無沖無合，運勢平穩，有“紅鸞”、“太陰”吉星加持，人緣與感情運佳，適合與朋友、熟人或舊客戶重新合作，注意形象包裝與口碑。

開運秘訣：

佩戴黃水晶，催旺財運。

客廳擺放黃金葛，增強財氣。

【狗】合太歲 · 低調積累

流年行運與太歲相合，整體運勢趨吉向上，有“三台”、“華蓋”助事業發展，有機會在變局中突圍，才華表現突出，適合主動爭取曝光，人脈運是重要提升關鍵。

開運秘訣：

佩戴黑曜石，排除晦氣，提升正能量。

家中西北方擺放銅葫蘆，化解煞氣。

【豬】貴人相助 · 穩步前行

流年行運無沖無合，運勢穩步上揚，有“月德”、“玉堂”貴人星扶持，有機會爭取升遷、主導新項目、發展副業，甚至轉職或創業。

開運秘訣：

擺放聚寶盆、綠色系水晶，助守財。

定期行善，積累福報。

◎原文看這裡，本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

