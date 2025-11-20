2026「火馬年」動盪中藏轉機！12生肖這樣開運…4動物順勢而為
2026年為農曆丙午年，天干屬火，地支亦屬火，整體流年火氣旺盛。這一年有四個生肖需要多注意：
●屬馬：值太歲——情緒低及健康問題、人際摩擦指數上升，行事宜慢宜穩
●屬鼠：沖太歲——變動年，以「主動調整」換取新局
●屬牛：害太歲——小人／誤會易增，守界線、重健康
●屬兔：破太歲——關係修復年，溝通釐清與契約透明是關鍵
犯太歲者，易感到情緒波動、出現人事不和，也需留意健康與意外變化，建議以開放心態應對挑戰，必要時可藉由祈福、行善以及適合的身心靈療愈，得以提升正面能量。
請記得：流年像天氣時有變化，真正的命盤走勢仍要回到你的本命盤（紫微、八字、占星）作整體評估。
【鼠】沖太歲 · 變中求穩
屬鼠者逢沖太歲，是十二生肖中運勢變化數一數二者，容易有職場變化或是居住地、辦公場所變動。若命格喜火則可持續發展，在困境中突圍，忌火者則需面對較多挑戰，凡事謹慎為要。
開運秘訣：
佩戴猴、龍形飾品，緩和沖太歲影響。
家中南方放置銅制品化煞，化解災厄。
【牛】害太歲 · 提防暗箭
害太歲代表易遭他人算計、人際關係緊張，例如上司批評或同事排擠，甚至做事遇暗中阻力，但好在有“紫微”、“龍德”吉星照拂，整體貴人運強，事業與財運仍有機會發展。
開運秘訣：
佩戴蛇、雞形飾品保平安。
錢包裝紅包袋或銅錢，有助守財聚氣。
【虎】穩守當下 · 自立自強
行運與太歲三合，運勢大體平穩，但無吉星入命，凡事需親力親為，刻苦經營。
開運秘訣：
辦公桌放置粉晶，提升人緣。
佩戴茶晶，提升運勢，消除負能量。
【兔】破太歲 · 以和為貴
破太歲主關係破裂，易因誤會導致人際失和、出現信任危機，如果有合作關係即需要特別加強溝通，以免原有關係瓦解。妥善處理生活圈與職場合作，遠離八卦。
開運秘訣：
佩戴狗形飾品或紅紋石，增強人際與感情運。
床首放置玉八卦，安神助眠。
【龍】平淡中藏變數 · 注意家宅
流年無沖無合，但因逢凶星“天狗”、“吊客”帶來意外與家宅問題，使得運勢中等偏弱，須多加留心。今年阻滯較多，凡事避險為上，不宜冒進，設定目標要務實。
開運秘訣：
佩戴黑曜石、粉晶、白月光石，抵禦負面能量，提升感情運。
家中西北方擺放銅葫蘆，鎮宅化煞。
【蛇】重整旗鼓 · 把握良機
擺脫2025年反覆多變影響，2026年運勢回升，既可穩步向上，也能開展新局，有“祿勳”吉星助事業上升，發展策略可轉守為攻。
開運秘訣：
佩戴白水晶、黃水晶，穩定情緒又招財。
家中北方擺放銅麒麟，增強貴人運。
【馬】值太歲 · 安度本命年
屬馬本命年，是2026年十二生肖中最需注意的，本命年運勢起伏較大，易有是非與健康問題。俗話說：「太歲當頭座，無喜便有禍」，倘若有結婚、添丁、置產、搬遷或其他人生重要喜事，有助於減輕衝擊的力道。
開運秘訣：
佩戴羊形飾品，增強正能量。
家中正南方安放太歲符或六帝錢。
【羊】合太歲 · 順勢而為
流年行運與太歲六合，運勢偏吉，相對其他生肖來得順遂，易有新合作機會，但也須防吉中藏變。
開運秘訣：
佩戴太陽石、黃水晶，增強整體運勢。
家中放置銅製花瓶，促進人緣。
【猴】重新出發 · 動中求穩
流年行運無沖無合，揮別2025年壓力，2026年運勢回穩，有“文昌”、“驛馬”助事業發展與外出運勢，各種創新及轉型。
開運秘訣：
佩戴橄欖石、文昌塔，提升學習運。
預先購買旅遊保險，保平安。
【雞】桃花旺盛 · 慎防糾紛
流年行運無沖無合，運勢平穩，有“紅鸞”、“太陰”吉星加持，人緣與感情運佳，適合與朋友、熟人或舊客戶重新合作，注意形象包裝與口碑。
開運秘訣：
佩戴黃水晶，催旺財運。
客廳擺放黃金葛，增強財氣。
【狗】合太歲 · 低調積累
流年行運與太歲相合，整體運勢趨吉向上，有“三台”、“華蓋”助事業發展，有機會在變局中突圍，才華表現突出，適合主動爭取曝光，人脈運是重要提升關鍵。
開運秘訣：
佩戴黑曜石，排除晦氣，提升正能量。
家中西北方擺放銅葫蘆，化解煞氣。
【豬】貴人相助 · 穩步前行
流年行運無沖無合，運勢穩步上揚，有“月德”、“玉堂”貴人星扶持，有機會爭取升遷、主導新項目、發展副業，甚至轉職或創業。
開運秘訣：
擺放聚寶盆、綠色系水晶，助守財。
定期行善，積累福報。
FB留言