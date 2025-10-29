收斂養氣迎好運！農曆九月「這幾個生肖」能乘勢翻紅

2025年乙巳蛇年農曆九月（國曆2025/10/21～2025/11/19），霜降至，冬天的腳步越來越近，天氣漸冷，萬物凋零。正是收藏之時機，收斂、進補、蓄力，氣運方不會外洩。此月，十二生肖運勢會有何變化？會有好運加持嗎？接下來，科技紫微網將提供詳細解析，為你助運。

九月好運排行：

愛情順遂生肖：豬、鼠、龍

事業暢旺生肖：雞、兔、猴

財富亨通生肖：鼠、牛、馬

鼠

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★★

運勢分析：

運勢很不錯，各方面頗順利，易有收穫的月份。特別是愛情、財富運走高，有機會獲得異性助力、金援，多與異性長輩接觸互動，遇到經濟難題多能順利解決。在錢財運作上多暢通，短期收益頗豐，勿貪多，見好就收。事業運平平，別急於表現，多花時間和精力在職場人際上，好人緣可帶動好運氣。

牛

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

事業、財運頗順遂，工作較輕鬆，遇到難題多能獲得外援，維繫良好人緣可提升運氣。有利積極投資理財，可著手投資看好的項目，短期收益不多，但易有長遠財。愛情運不佳，單身者易表錯情會錯意，不利表白；有伴侶者感情生活多無趣，難以獲得情感滿足，必須主動表達愛意，製造小驚喜。

虎

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★☆☆☆☆

運勢分析：

在事業、錢財上易感壓力，有入不敷出的傾向，必須做好錢財管理，減少不必要的開支。工作繁瑣忙亂，須分清輕重緩急，合理分配時間，適時尋求上司、同事協助，方可逐漸向好。愛情運平淡，單身者與異性接觸互動的機會多，但談感情不易；有伴侶者小有爭吵，須提升溝通效率，勿情緒化。

兔

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

事業運突顯，工作頗感輕鬆，面對突如其來的問題也多能冷靜處理。有利溝通交流，多與同事探討工作提案，易激發出創意。財富運平平，有利制訂錢財計劃，多學習財經知識，勿急於投資。愛情運較弱，單身者難遇良緣，多汲取親友的愛情經驗為宜；有伴侶者易有爭吵，利聚少離多的相處模式。

龍

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

有愛神眷顧的一個月，利談情說愛。單身者有機會邂逅美好愛情，與心儀對象結緣；有伴侶者感情生活較甜蜜，多安排二人互動相處，提升親密度。事業、財富運不太好，特別是工作難度大，辛苦付出卻不易有收穫，必須先蓄力，機會來時方可發力。借貸須謹慎，勿替人做擔保，小心有去無回。

蛇

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

諸事多平順，無喜亦無憂的月份。可自由支配的時間較多，有利出門走動，結交新朋友，安排聚會、出遊、學習進修等，易有收穫。別太執著於錢財收入，放平心態，注重精神層面，享受生活，多觀察周遭的人、事、物，看一看好書，聽一聽好的建議，開闊視野，好運氣也將隨之而來。

馬

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

諸事多平順，特別是財富運旺盛，易有好事發生。有頗多進財機會，利兼職、發揮專長承接外包等，易有額外收益。偏財運很不錯，有機會在抽獎、樂透等中獲利。愛情與事業運平平，感情的事可以先放一邊 ，主動擴大交友圈，結交良師益友，盡己所能幫助周遭有困難的人，積德行善易交好運。

羊

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運勢相對較平淡的月份。外部環境動蕩，易產生負面情緒，特別是情感層面，單身者難遇良緣，小心招惹爛桃花；有伴侶者溝通不暢，誤會不少，不必急於解釋，冷靜下來反思後很多問題都不是問題。事業、財富運平平，少出風頭為妙，說多錯多，小心口舌是非惹錢財糾紛。

猴

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運勢有先抑後揚的傾向，愛情、財富運平順，有利人情往來互動，多與親友接觸、相聚，不僅能增進感情，還易獲得有利資訊。事業運頗為旺盛，工作效率高，有機會身兼數職，能力可望快速提升。中旬之後，運勢向好，易有好事發生，貴人運顯現，遇到問題多能獲得助力，要好好把握。

雞

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★★

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運勢頗為平順，尤其是事業運勢高漲，付出多有收穫。表現機會頗多，積極行動，發揮才能，易受到重用，創出一番佳績。愛情、財富運平平，單身者人際交往較頻繁，但多是工作、人情往來，難以擦出愛情火花；有伴侶者偶有爭吵，但很快和好，只要不計較，相互理解，多能相安無事。

狗

愛情運指數：★☆☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

運氣不佳，付出與收穫成反比。特別是愛情面，人際關係較緊張，易與周遭人產生衝突，利獨處。單身者多把心思放在學習、工作上，反而比較容易有成績；有伴侶者難有溫存，易互看不順眼，爭吵不斷，宜採取聚少離多的相處模式。財富運較弱，投資眼光不太好，守財為宜，投資易虧損。

豬

愛情運指數：★★★★★

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

愛情運飆高，人際關係圓融，易獲良緣。單身者有機會在旅途中、校園、圖書館邂逅心儀對象，志趣相投、相聊甚歡，感情進展快速；有伴侶者與伴侶間的親密互動頗多，常有驚喜，感情升溫。愛情得意，職場失意。事業、財富運較弱，難有表現機會，宜靜不宜動，急於求成易摔跟頭。

