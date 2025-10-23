帶來收成運！霜降「轉運3招」曝光 3生肖迎來進財良機

2025年霜降落在國曆10月23日（星期四），是秋天的最後一個節氣，也意味著寒氣漸生，冬天即將到來。古人說：「霜降水返壑，風落木歸山」，此時萬物進入收藏，象徵沉澱與收束。霜降同時也是轉運與收成的關鍵點，把握這股收斂能量，能幫助你守住財富、累積福氣，為來年做好最佳的能量儲備！

霜降帶來收成運！3生肖迎來貴人助力與進財良機(圖片來源：科技紫微網)

如何在霜降轉運？

第一招：晨起收露補能量法

霜降後露水轉寒，寓意「聚而不散」。建議清晨外出散步時，深吸帶霜氣的清冷空氣，象徵吸收天地靈氣，補充自身元氣，讓運勢凝聚而不流散。

第二招：溫補養身聚財法

霜降是養生的重要時機，飲食上宜「養陰益氣」，推薦羊肉爐、麻油雞、桂圓紅棗茶等溫補料理，能驅寒暖身，也象徵「聚財守富」。與家人共食，不僅溫暖身心，更能提升家運。

第三招：燈火迎陽轉運法

霜降之後日短夜長，家中宜多點溫暖光源。建議在客廳或辦公區擺放暖色系燈具、鹽燈，象徵聚陽化陰，讓能量場保持活力。若能搭配金色或紅色小物，更有助於增強財氣與人氣。

哪些生肖在霜降節氣前後轉運？

生肖鼠

各方面運勢都相當不錯，愛情與財富更是雙雙走高。此時多與異性長輩互動，容易得到金援與協助，解決經濟上的難題。在財務操作上暢通順利，短期收益豐厚，但切記見好就收，勿過度貪心。

生肖雞

事業運強勢上揚，努力付出就有實質回報。這段時間表現機會多，只要積極展現實力，容易獲得上司或合作方的重用，甚至打開新發展格局。穩健踏實的能量，助你收穫亮眼佳績。

生肖馬

整體平順吉利，特別是財富運旺盛！此時容易獲得額外進財機會，利於兼職、副業或承接外包專案。偏財運也相當不錯，抽獎、彩券都有機會沾喜氣。好事臨門的月份，適合勇於把握。

【科技紫微網 】