23日霜降 留意「春困秋乏」4生肖少吃油炸、提防血光之災

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
本月23日進入霜降節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／AI生成
本月23日進入霜降節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／AI生成

本月23日上午11時52分進入「霜降」的節氣，此節氣含有天氣漸冷、初霜出現之意，屬秋季的最後一個節氣，意味著冬天的開始，命理師楊登嵙分享，此節氣在五行中為「金」，對應肺臟，養生需注重重潤肺，另外生肖屬兔、龍、猴、雞的民眾，需少吃油炸，不要參加危險性活動，慎防血光之災。

命理師楊登嵙分享，霜降節氣中，屬兔、龍、猴、雞等4生肖的民眾，要留意腸胃及呼吸系統，對於生冷油炸類食物少吃為宜，生活作息要有規律。小有病痛安全起見，找醫生檢查診治為宜，切勿拖延；平時必須多休養生息，避免勞損，防範未然。身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災。

楊登嵙分享，「補霜降」應以養陰為基本法則。養陰的內涵，一方面是指陽氣內收，精氣斂藏，另一方面，太陰對應肺脾，少陰對應心腎，因此秋冬時節也是調養肺脾和心腎的好時機。保健之道，於外要添衣保暖全身，於內要重潤肺、保暖腸胃，增強身體的防衛能力。

楊登嵙說，此節氣適合吃些滋陰、潤肺、補液生津的食物，包括梨、芝麻、蜂蜜、南瓜、板栗、柿子、蓮藕、山藥、白蘿蔔等食物，自製的銀耳蓮子粥，薏米粥等也可以經常喝。煲湯時可適當加入杏仁、川貝、白果等，用以宣降肺氣，或加入沙參、石斛、麥冬、玉竹、百合等，既能滋陰潤肺，還可根據體質情況靈活化解秋燥。

楊登嵙提醒，俗話有云「春困秋乏」，秋天容易疲乏，不少人有賴床的習慣，想要防「秋乏」，首先要保證充足的睡眠，每天可以比夏季多睡上一個小時左右，以助人體陰陽平衡和收斂神氣，利於消除疲勞，增強免疫力。其實長時間睡眠容易導致體內細胞缺氧，往往不但越睡越困，有時還容易頭暈，因此這個時節需要適當控制睡眠時間，再賴也不要超過10個小時。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

