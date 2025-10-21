坤達、修杰楷、書偉都有！藝人再爆閃兵…為什麼這幾個星座總在逃避責任？

今天看到藝人閃兵的新聞，我沒有特別驚訝，反而在想一個問題：為什麼有些人面對責任時，第一反應就是逃？你可能會說「這就是人性」，但老實說，並不是每個星座都這麼容易逃避的吧！

雙子座：僥倖心態的賭徒

雙子座最擅長的就是「找漏洞」。他們總是在想「會不會有辦法圓回來」。法律漏洞、人脈關係、言詞巧辯。雙子座的腦子就像個二十四小時開著的搜尋引擎，永遠在找沒有被抓到的可能性。問題是，僥倖心態最後都會翻車。因為他們押注的不是自己有能力，而是「別人可能發現不了」。這是個必敗的遊戲，只是時間問題。

代表人物：王大陸

因為追查藝人王大陸，扯出演藝圈一串閃兵案。記者黃義書攝影／聯合報系資料照

射手座：抗壓性是虛構的

射手座號稱樂觀、號稱能抗壓，但我的觀察是：他們根本沒有抗壓能力，他們只是逃避壓力。

一旦事情變得嚴肅、變得有約束、變得需要承受後果，射手座的樂觀立刻蒸發。他們會告訴自己這太不合理了、我不該被這樣對待，然後選擇遠離。不是抗壓，是逃避。

藝人閃兵案持續發燒，今天凌晨檢警兵分多路展開搜索，男團Energy成員書偉（中）在永和分局偵訊後被移送新北地檢署。記者余承翰／攝影

牡羊座：衝動完才想起有後果

牡羊座的問題很簡單：情商EQ太低。

他們做決定的時候，感受優先於理性。爽了再說，後果以後想。有責任的事對他們來說是「被強制的」，所以牡羊座會衝動地做出逃避的決定，然後等到事情有問題時才驚覺「天啊我幹了什麼」。情緒EQ低的人，本來就無法看到「現在做的決定會帶來什麼樣的未來後果」。

代表人物：陳零九、陳大天

水瓶座：用理性否定道德

水瓶座是個有趣的存在。他們道德感很低，但不是因為他們壞，而是因為他們的邏輯是自己掰的。

他們會用邏輯去解構道德：「為什麼要這樣做？」「這個制度合理嗎？」在他們的理性世界裡，道德規範只是一個「待檢驗的假設」，而不是必須遵守的約定。問題是，社會是靠共同的約定在運作的。你可以質疑制度，但質疑之後還是得承擔後果。

雙魚座：用幻想逃避現實

雙魚座是最會自我欺騙的星座。

他們活在想像裡。也許不會被抓、也許法律會改、也許會有奇蹟、雙魚座的人生狀態就是躲進幻想，等著別人來救贖。

這就是巨嬰個性的本質。他們沒有長大，一直期待有人來擦屁股、來收爛攤子。當責任來敲門，他們的第一反應不是我該怎麼辦，而是我怎麼逃。

代表人物：坤達、修杰楷