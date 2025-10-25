3星座最容易遇到感情詐騙！天秤戀愛腦、她「聖母心」爆棚
詐騙橫行，每個人都應該提高警覺，再三確認獲取的信息，避免上當受騙。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個最容易被「感情詐騙」的星座，提醒民眾不要輕忽感情中的騙局，請參考太陽、上升、金星星座。
TOP3 天秤座／渴望浪漫 盲目付出
天秤座無論男女，本身條件都非常好，同樣欣賞條件跟自己一樣優秀的人，只要遇見合適的對象就容易戀愛腦，常常為了一段浪漫愛情盲目付出，而被欺騙感情。
TOP2 巨蟹座／情深義重 易被利用
巨蟹座容易有聖母情節，如果遇到的對象在困苦之中，比如在國外被人誣賴、被人誣陷，都會想辦法用錢把他贖回來，會認為是在做善事，透過奉獻方式來獲得情緣，殊不知這一切都只是騙局。
TOP1 雙魚座／輕易付出 容易沉迷
雙魚座非常重感情，容易被他人的小動作吸引，沉迷在網路交友之中就容易被欺騙，如果遇到要幫他買點數、做業績甚至送火箭的網友，千萬不能相信，要時刻保持戒備。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
