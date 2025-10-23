從從容容！3星座樂觀面對每一天...牡羊赤子之心、他是小太陽
無論人生過得怎麼樣，如果能以樂觀的心態度過每一天，身心都會獲得滿足。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個樂觀面對每一天的星座，請參考太陽、上升、水星星座。
TOP3 牡羊座／內心熾熱 赤子之心
無論在什麼時間點，面對什麼樣的考驗跟挑戰，例如學生有考試升學的壓力、上班族有升遷的壓力，牡羊座都能保持一顆赤子之心，熱情地面對生活中的人事物，是樂觀面對每一天的星座。
TOP2 獅子座／有企圖心 專注內在
獅子座企圖心非常強，專注於內在的智慧和成長，工作有目標人生有願景，就不會半途而廢，這種企圖心就像是每天出生的小太陽一樣，會專注在使命和目標上，樂觀地奮鬥。
TOP1 射手座／正念思考 樂觀人生
射手座永遠能保持一顆正向思考的心，並且樂於分享樂觀的人生，為他人帶來溫暖和鼓勵，這種心態容易讓他不陷入低潮中，快樂地迎接所有挑戰。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
