霜降後解神星加持！四生肖事業有轉機…龍解開困局、他「貴人在遠方」

10月23日是節氣的「霜降」，紫微斗數 一點通 姚本軍 臉書分享，在這個時節「解神星」將悄悄發揮影響力，解神星是一顆象徵「化解與轉化」力量的星曜，如同一道溫柔的光，化解僵局、轉危為安。霜降過後，四大生肖受到解神星加持，事業上有機會遇上貴人相助，走出困境與迷霧。

生肖龍：以退為進 破局有望

龍天生有王者氣場，容易扛責任也容易固執。霜降後，解神星提醒他們，領導力不只是硬碰硬，更要懂得釋放與協調。只要放下執念、與團隊磨合，原本的僵局就能慢慢打開，事業也會悄悄迎來助力。

生肖虎：更有智慧 重拾主導權

虎行事果斷、衝勁十足，但太堅持容易增加壓力。解神星加持後，他們學會用更圓融的方式應對挑戰，心態一轉，職場困難容易化解，貴人與晉升機會也會悄悄出現。

生肖猴：化險為財 計畫重啟

聰明靈巧的猴，有時會被複雜局困住。霜降後解神星提醒，誠信與長遠眼光比算計更重要。生肖猴過去停滯的計畫或被拒的合作，都有機會再啟動，財運與事業運逐漸回暖。

生肖狗：走出去 貴人在遠方

狗忠誠穩重，但太習慣守成，但解神星鼓勵他們付諸行動。霜降後，許多異地跨界機會陸續出現，只要狗勇敢走出去，會有貴人與新合作出現，事業也有望打開全新局面。

