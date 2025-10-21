霜降後解神星加持！四生肖事業有轉機…龍解開困局、他「貴人在遠方」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
職場解開困局示意圖。圖／AI生成
10月23日是節氣的「霜降」，紫微斗數 一點通 姚本軍 臉書分享，在這個時節「解神星」將悄悄發揮影響力，解神星是一顆象徵「化解與轉化」力量的星曜，如同一道溫柔的光，化解僵局、轉危為安。霜降過後，四大生肖受到解神星加持，事業上有機會遇上貴人相助，走出困境與迷霧。

生肖龍：以退為進 破局有望

龍天生有王者氣場，容易扛責任也容易固執。霜降後，解神星提醒他們，領導力不只是硬碰硬，更要懂得釋放與協調。只要放下執念、與團隊磨合，原本的僵局就能慢慢打開，事業也會悄悄迎來助力。

生肖虎：更有智慧 重拾主導權

虎行事果斷、衝勁十足，但太堅持容易增加壓力。解神星加持後，他們學會用更圓融的方式應對挑戰，心態一轉，職場困難容易化解，貴人與晉升機會也會悄悄出現。

生肖猴：化險為財 計畫重啟

聰明靈巧的猴，有時會被複雜局困住。霜降後解神星提醒，誠信與長遠眼光比算計更重要。生肖猴過去停滯的計畫或被拒的合作，都有機會再啟動，財運與事業運逐漸回暖。

生肖狗：走出去 貴人在遠方

狗忠誠穩重，但太習慣守成，但解神星鼓勵他們付諸行動。霜降後，許多異地跨界機會陸續出現，只要狗勇敢走出去，會有貴人與新合作出現，事業也有望打開全新局面。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

霜降 生肖 財運

相關新聞

3生肖今年秋冬當心「病從口入」...狗容易吃壞肚子、他注意三高

近期氣溫降低，民眾出門應要穿著保暖衣物，重視身體健康。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個在秋冬之際要注意飲食的生肖，提醒民眾健康飲食，才能活得精采快樂。

周四霜降！ 命理師曝禁忌「別穿太露、少吃辛辣」這些生肖當心破財傷身

命理師柯柏成臉書分享，2025年「霜降」在陽曆10月23日上午11時50分39秒交節氣，當天為農曆九月初三。老師提醒霜降禁忌，還有幾個生肖要注意健康和財運的問題。

今日文財神聖誕！命理師指「這些人」必拜：會遇到貴人

10月21日是財神爺的生日，許多人會在這天向財神爺祈求財運順利。臉書粉專「王老師幫幫我，生活中的易經開運策略」在臉書發布影片，講解哪些人特別適合拜文財神，也分享祭拜時的時間點和注意事項，強調「心念要正」最為重要。

從從容容、游刃有餘！四星座走老運「健康多金、子孫超孝順」

人到晚年，想要過得有福氣又快樂，一定要有錢、有健康、最好家庭幸福、子女也孝順。搜狐網分享有四個星座，60歲後福氣爆棚，非常懂得經營人生，越活越滋潤。

看起來慵懶…三星座女「天生富貴命」！不用瞎忙、有人疼、從不為錢發愁

有些女生天生開掛，上輩子燒好香，總被周圍的人寵愛。她們看起來懶懶的，卻總有人疼、事事順、生活過得穩穩又富貴。搜狐網分享，三大星座女「懶得剛剛好」，天生富貴命，輕鬆收穫幸福與財運。

