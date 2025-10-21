周四霜降！ 命理師曝禁忌「別穿太露、少吃辛辣」這些生肖當心破財傷身

命理師柯柏成臉書分享，2025年「霜降」在陽曆10月23日上午11時50分39秒交節氣，當天為農曆九月初三。老師提醒霜降禁忌，還有幾個生肖要注意健康和財運的問題。

老師說，霜降接近重陽，正逢秋菊盛開，自古就有賞菊、喝菊花酒祈福的習俗，且能清肝明目。俗語還說：「霜降吃丁柿，不會流鼻涕」，古人霜降會吃柿子，禦寒保暖、補益筋骨。

《霜降禁忌》

●多吃滋陰潤肺食物

霜降時節，天氣乾燥，易引發「秋燥」，避免多食辛辣、燒烤、油炸等易上火的食物，建議要多吃滋陰潤肺的白色蔬果，例如梨子、蘿蔔、銀耳等。

●別穿太少、注意保暖

古代農諺有云：「寒露腳不露，霜降不露身」。霜降後寒氣到來，穿得少容易著涼，更要注意腹部、膝蓋和腳部的保暖。

●避免憂思、別宅在家

秋天蕭瑟容易引發憂思，因此有「傷春悲秋」說法。老師指出，過度憂思會損傷肺氣，建議要保持心境平和，要多與人交流，別一個人胡思亂想。

●避免熬夜 早睡早起

老師建議霜降時節順應自然，早睡早起，避免熬夜，以調和陰陽。

《健康運》

生肖龍：

健康運挑戰較大，要注意肝膽問題、筋骨扭傷和交通安全，當心會跌倒。農曆3月及11月生的龍，更要避免過度勞累和熬夜，建議進行舒緩運動。

生肖猴：

呼吸系統敏感，容易感冒、咳嗽或過敏，也要注意精神壓力，別自尋煩惱。

生肖蛇：

腸胃較弱，飲食需注意，避開生冷油膩及辛辣之物。

《財運》

生肖鼠：

正財穩定，有小額偏財運，與人簽約合作，要看清楚條款，以免遭受不必要的損失。

生肖羊：

財運亨通，適合開拓新財源或進行長期規劃，但當心過度衝動消費。

生肖豬：

賺得多也花得多，要預先規劃，避免不必要的浪費。

