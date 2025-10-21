快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

周四霜降！ 命理師曝禁忌「別穿太露、少吃辛辣」這些生肖當心破財傷身

聯合新聞網／ 綜合報導
霜降示意圖。圖／AI生成
霜降示意圖。圖／AI生成

命理師柯柏成臉書分享，2025年「霜降」在陽曆10月23日上午11時50分39秒交節氣，當天為農曆九月初三。老師提醒霜降禁忌，還有幾個生肖要注意健康和財運的問題。

老師說，霜降接近重陽，正逢秋菊盛開，自古就有賞菊、喝菊花酒祈福的習俗，且能清肝明目。俗語還說：「霜降吃丁柿，不會流鼻涕」，古人霜降會吃柿子，禦寒保暖、補益筋骨。

《霜降禁忌》

●多吃滋陰潤肺食物

霜降時節，天氣乾燥，易引發「秋燥」，避免多食辛辣、燒烤、油炸等易上火的食物，建議要多吃滋陰潤肺的白色蔬果，例如梨子、蘿蔔、銀耳等。

●別穿太少、注意保暖

古代農諺有云：「寒露腳不露，霜降不露身」。霜降後寒氣到來，穿得少容易著涼，更要注意腹部、膝蓋和腳部的保暖。

●避免憂思、別宅在家

秋天蕭瑟容易引發憂思，因此有「傷春悲秋」說法。老師指出，過度憂思會損傷肺氣，建議要保持心境平和，要多與人交流，別一個人胡思亂想。

●避免熬夜 早睡早起

老師建議霜降時節順應自然，早睡早起，避免熬夜，以調和陰陽。

健康運

生肖龍：

健康運挑戰較大，要注意肝膽問題、筋骨扭傷和交通安全，當心會跌倒。農曆3月及11月生的龍，更要避免過度勞累和熬夜，建議進行舒緩運動。

生肖猴：

呼吸系統敏感，容易感冒、咳嗽或過敏，也要注意精神壓力，別自尋煩惱。

生肖蛇：

腸胃較弱，飲食需注意，避開生冷油膩及辛辣之物。

《財運》

生肖鼠：

正財穩定，有小額偏財運，與人簽約合作，要看清楚條款，以免遭受不必要的損失。

生肖羊：

財運亨通，適合開拓新財源或進行長期規劃，但當心過度衝動消費。

生肖豬：

賺得多也花得多，要預先規劃，避免不必要的浪費。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

霜降 生肖 財運 健康運

延伸閱讀

23日「霜降」告別秋天！四星座運氣差恐破財、第一名身體出狀況

看起來慵懶…三星座女「天生富貴命」！不用瞎忙、有人疼、從不為錢發愁

從從容容、游刃有餘！四星座走老運「健康多金、子孫超孝順」

今日文財神聖誕！命理師指「這些人」必拜：會遇到貴人

相關新聞

周四霜降！ 命理師曝禁忌「別穿太露、少吃辛辣」這些生肖當心破財傷身

命理師柯柏成臉書分享，2025年「霜降」在陽曆10月23日上午11時50分39秒交節氣，當天為農曆九月初三。老師提醒霜降禁忌，還有幾個生肖要注意健康和財運的問題。

今日文財神聖誕！命理師指「這些人」必拜：會遇到貴人

10月21日是財神爺的生日，許多人會在這天向財神爺祈求財運順利。臉書粉專「王老師幫幫我，生活中的易經開運策略」在臉書發布影片，講解哪些人特別適合拜文財神，也分享祭拜時的時間點和注意事項，強調「心念要正」最為重要。

從從容容、游刃有餘！四星座走老運「健康多金、子孫超孝順」

人到晚年，想要過得有福氣又快樂，一定要有錢、有健康、最好家庭幸福、子女也孝順。搜狐網分享有四個星座，60歲後福氣爆棚，非常懂得經營人生，越活越滋潤。

看起來慵懶…三星座女「天生富貴命」！不用瞎忙、有人疼、從不為錢發愁

有些女生天生開掛，上輩子燒好香，總被周圍的人寵愛。她們看起來懶懶的，卻總有人疼、事事順、生活過得穩穩又富貴。搜狐網分享，三大星座女「懶得剛剛好」，天生富貴命，輕鬆收穫幸福與財運。

23日「霜降」告別秋天！四星座運氣差恐破財、第一名身體出狀況

10月23日周四就是節氣「霜降」，霜降是二十四節氣中的第十八個節氣，落在陽曆10月22至24日，太陽到達黃經210°時為霜降，也是秋季的最後一個節氣。命理師小孟老師臉書提醒，「霜降」有四大星座運勢面臨大變天，可能會有生病、破財危機，要等到15天後才有機會放晴。

每日星座運勢／處女少打聽隱私為妙 以免捲入是非

2025-10-21牡羊座短評：交朋友還需掌握一定的技巧。【整體運】好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算，難免心情煩悶。學生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。