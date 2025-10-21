快訊

3生肖今年秋冬當心「病從口入」...狗容易吃壞肚子、他注意三高

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家周映君老師在節目中分享3個在秋冬之際要注意飲食的生肖。（圖／AI生成）
命理專家周映君老師在節目中分享3個在秋冬之際要注意飲食的生肖。（圖／AI生成）

近期氣溫降低，民眾出門應要穿著保暖衣物，重視身體健康。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個在秋冬之際要注意飲食的生肖，提醒民眾健康飲食，才能活得精采快樂。

TOP1 生肖兔／走天狗 小心肝膽

今年流年運勢走天狗，秋天的金會剋木，容易產生肝膽方面的問題，建議要均衡飲食，不要太過勞累，肝臟最怕勞累，也不要吃太油，會影響到膽。

TOP2 生肖馬／走病符 要防三高

冬天屬水，馬就是火，水火不容，容易相剋，產生三高的問題，吃的東西要務必注意，糖時不要吃太多，也不要吃太過油膩的食物。

TOP1 生肖狗／走死符 注意消化

今年狗走死符，土會剋冬天的水，土會生金，一個洩一個剋容易造成消化的問題，吃東西走來走去會很累，免疫力會下降，吃東西也容易拉肚子，要小心不要吃壞肚子。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 拉肚子

