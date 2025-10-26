小病不輕忽！三星座不舒服會立刻就醫...巨蟹求安心、第一名不意外

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個有徵兆立刻就醫的星座。圖／AI生成
星座專家白瑜老師在節目中分享3個有徵兆立刻就醫的星座。圖／AI生成

關注自己健康是好事，但也要衡量自身狀況，如有必要再就醫，避免浪費醫療資源。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個有徵兆立刻就醫的星座，請參考太陽、上升、火星、6宮星座。

TOP3 巨蟹座／情緒驅動 尋求安心

巨蟹座是情緒非常敏感的星座，很清楚自己身體的任何狀況，與身體的連結非常緊密，身體不舒服時，為了尋求安心、照顧自己，除了尋求朋友或家人的意見外，會去看醫生尋求幫助。

TOP2 金牛座／務實面對 維持品質

金牛座很重視責任，他認為就醫就是為了不造成大家麻煩，自己的責任自己負擔，覺得照顧身體是自己必須做的，如果拖累他人會感到很不好意思，會非常仔細維護生活品質，生病就立刻處理，以身作則。

TOP1 處女座／高度敏感 解決問題

處女座屬於是家裡的「班長」，什麼事情都要由他處理，每天都會關心他人的生活，如果生病也會透過高敏感的感知立即察覺，馬上看醫生處理。可以學習處女座的這種心態，以嚴謹嚴肅的態度去看待問題，並當機立斷解決問題。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

