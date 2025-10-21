快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為晚年幸福示意圖。圖／AI生成

人到晚年，想要過得有福氣又快樂，一定要有錢、有健康、最好家庭幸福、子女也孝順。搜狐網分享有四個星座，60歲後福氣爆棚，非常懂得經營人生，越活越滋潤。

金牛座：越過越穩 理財高手

金牛座年輕時不亂花錢、不攀比，很會存錢。年輕時別人笑他們摳門，結果到退休，金牛荷包滿滿，房貸早還清、存款又多，還懂理財、養老金賺滿。

金牛座年輕就超自律，從不熬夜跑趴，加上飲食健康，年紀大時，身體底子比別人都好。

金牛爸媽會教小孩腳踏實地，雖然給予良好的物質條件，但也教育小孩「錢財得來不易」。金牛不會過度控制孩子，因此親子關係健康，小孩長大也懂得孝順父母。

巨蟹座：家庭融洽 幸福滿滿

巨蟹座把家庭放第一，對於花錢很有想法，絕對花在刀口上，要讓家人住得舒服，過得開心。巨蟹座會讓家庭經濟穩定，氣氛溫馨，就算沒有大富大貴，也不會缺錢。

巨蟹爸媽情緒穩定，為孩子花很多心思，小孩從小在愛裡長大，等到爸媽老了，小孩也承歡膝下，常常帶巨蟹座爸媽出遊，感受子孫滿堂的幸福。

處女座：養生自律 優雅好命

處女座講究紀律，不論理財或養生都一絲不苟。年輕時的精打細算、規劃周全，換來晚年的從容自在。

處女座長輩很重視健康，長年保持養生、精氣神十足，不用常常看病，狀態保持非常好。

處女爸媽會培養孩子自律和責任感，長大之後通常很獨立，也有好成就。更能夠回報父母，讓處女座老來既安心又驕傲。

摩羯座：年輕打拚 晚年享福

摩羯座年輕時最能吃苦，別人在享樂，他們在打拚。但是摩羯座情緒穩定，很少大悲大喜，也不會透支身體健康去拚事業，會在工作和生活中取得平衡。

摩羯對工作和理財都很有一套，退休後，積蓄與退休金足夠讓生活無憂，非常有底氣。

摩羯父母不對孩子說教，而是用「身教」告訴孩子什麼是責任，什麼是堅持。孩子也以他們為榜樣，懂得孝順與感恩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

從從容容、游刃有餘！四星座走老運「健康多金、子孫超孝順」

