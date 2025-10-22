你累了嗎！秋冬修養身心3星座...巨蟹注意飲食、他快出去走走

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個秋冬之際適合修養身心的星座。圖／AI生成
無論工作或生活多忙碌，都要給自己一個放鬆休息的時間，讓身體好好靜養。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個秋冬之際適合修養身心的星座，請參考太陽、上升、火星、6宮星座。

TOP3 巨蟹座／情緒起伏 重視飲食

巨蟹座的情緒起伏都是人際關係的壓力為主，各種情況下都很讓人心浮氣躁，容易造成焦慮或憂鬱，這時飲食就非常重要了，建議避免讓我們想昏昏欲睡的食物，都會影響到情緒，可以問問醫生，改善身體健康。

TOP2 雙子座／精神疲憊 靜態活動

很多精神疲憊的人都有勞碌命，照顧小孩、工作或處理人際關係，身體有力氣卻沒有精神，建議可以做一些靜態活動，例如閱讀或聆聽音樂，甚至可以出外走走，讓自己轉移注意力，不要只有滑手機或看電視。

TOP1 牡羊座／壓力負荷 安排休息

牡羊座今年事情非常多，責任大又對自己期許很高，建議把休息排在必備行程裡，設定固定禮拜幾休息，讓全身完全放鬆，才能更好的面對接下來要做的事情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

