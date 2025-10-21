今日文財神聖誕！命理師指「這些人」必拜：會遇到貴人

10月21日是財神爺的生日，許多人會在這天向財神爺祈求財運順利。臉書粉專「王老師幫幫我，生活中的易經開運策略」在臉書發布影片，講解哪些人特別適合拜文財神，也分享祭拜時的時間點和注意事項，強調「心念要正」最為重要。

王老師表示，表示10月21日，也就是農曆九月初一是文財神比干的生日，許多大老闆都會特別拜文財神比干。

王老師指出，業務人員東奔西跑求業績，通常會拜武財神，而文財神掌管官運、正財和事業，舉凡動腦、創新的工作，或是坐辦公室的老闆，或文職人員想求升遷，就很適合拜比干。

此日子特別適合求貴人，像當老闆也想遇到正直有熱忱的員工，讓你不會所託非人。

那這天要做什麼呢？王老師分享，祭拜時要準備供品、建議早上5點到下午1點祭拜，更要注意疏文合禁忌，最重要的是心念要正，才能與比干對頻。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。