23日「霜降」告別秋天！四星座運氣差恐破財、第一名身體出狀況

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
霜降示意圖。圖為湖北省恩施市一處公園內拍攝的楓葉。新華社
霜降示意圖。圖為湖北省恩施市一處公園內拍攝的楓葉。新華社

10月23日周四就是節氣霜降」，霜降是二十四節氣中的第十八個節氣，落在陽曆10月22至24日，太陽到達黃經210°，也是秋季的最後一個節氣。命理師小孟老師臉書提醒，「霜降」有四大星座運勢面臨大變天，可能會有生病、破財危機，要等到15天後才有機會放晴。

★第一名：處女座

處女座霜降日起要注意身心因疾病而承受苦處，可能是自身原本的舊疾再犯，也可能是被他人所傳染的感冒，抑或是沒有照顧好自己的狀況引起等等。

★第二名：天蠍座

天蠍座在霜降日開始時要注意生活中的小細節，不超速、不開快車，日常使用物品要隨時檢修，才能躲過厄運，另外要注意感冒生病，容易花錢看醫生導致破財。

如何破解

小孟老師也建議，多穿紅色衣服能破此厄運。

★第三名：摩羯座

摩羯座是一位隨性的人，在霜降來臨時生活中也很隨性，容易一心多用不夠細心，造成物品受到損壞，也會有突發的事件使得必須要支出，例如手機壞了、車子耗損、電腦、3C用品耗損或是接到罰單等狀況。

★第四名：獅子座

獅子座霜降當天起當心購物容易花光積蓄或者買到不好的物品，若從事創業的人也要小心謹慎，容易遇見奧客、或小人暗算。

在工作上盡責的狀況下也會碰到老鼠屎，可能是幫不上忙或幫倒忙的豬隊友，也可能是無法理性溝通的奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話的是非人等等，務必小心。

如何破解

不過小孟老師也傳授遇到危機的破解方式，能夠準備3枚1元放入紅包袋並隨身攜帶，等15天後（11月6日）再到便利商店捐掉，即可防範破財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

霜降 節氣 星座

