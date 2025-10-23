快訊

人道大國的形象轉彎？瑞典減少國際援助的利弊

輝達進駐北士科…新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

聽新聞
0:00 / 0:00

霜降迎初冬！蛇豬虎猴宜保守 4生肖往北財氣旺

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
生活運勢、運勢、運氣、整體運、節氣、季節、冬天、冬季、保暖示意圖。圖／AI生成
生活運勢、運勢、運氣、整體運、節氣、季節、冬天、冬季、保暖示意圖。圖／AI生成

10月23日是節氣「霜降」，民俗專家廖大乙說，霜降來臨轉冷，人易多病應留意，穿搭忌紅色，黑色為宜，尤其犯沖的蛇、豬、虎、猴4生肖宜保守；肖牛、羊、狗、龍者大利方往北，可至住家或公司北方廟宇拜拜補運或去彩券行試手氣。

廖大乙指出，霜降是秋季的最後一個節氣，氣候變化上明顯由涼轉冷，人易多病，因此有俗諺提醒「一年補透透，不如補霜降」，建議民眾在冬天來臨前，先把握霜降進補，不僅溫補養身，也是補運時機，不妨從今天起至霜降當天來好好補運。

民眾可以利用霜降前至霜降當天好好整頓住家，清理家中一整年沒用的物品，壞的丟棄，好的能送人，送舊兼布施，有捨才有得，並且移除移除玫瑰、仙人掌、九重葛等有刺植物，家中帶刺容易發生不好的事情，不傷人不傷己，有利補運。

他也提到，霜降當天忌諱紅色，穿搭應避免紅色衣物，尤其犯沖的蛇、豬、虎、猴4生肖要特別注意，行事上也務必小心保守，降低被沖煞「雪上加霜」的可能性；穿著上建議要順應節氣以黑色為宜，不見得要全黑，黑衣、黑帽等穿搭均可。

此外，乙巳蛇年的大利方位雖是南北向，但霜降當天的大利方在北邊，想要求財補運可以往北走，到住家或公司北方常去的廟宇拜拜補運，也可以去彩券行試手氣，穿搭黑色可增添運勢，尤其肖牛、羊、狗、龍者財運旺，是求財的大好時機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生活運勢、運勢、運氣、整體運、節氣、季節、秋天、秋季、賞楓示意圖。圖／AI生成
生活運勢、運勢、運氣、整體運、節氣、季節、秋天、秋季、賞楓示意圖。圖／AI生成

霜降 穿搭 彩券行 生肖

延伸閱讀

2025好人緣、貴人運又旺還不貪圖名利！這3生肖最具代表 你上榜了嗎？

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

錯過再等1甲子！中秋逢天赦日 最強轉運時機曝光

周二入「秋分」…4生肖接福 1行業事業運大爆發

相關新聞

「霜降」運勢翻紅！4大生肖低調佈局 初霜後開始走旺

今天是節氣霜降，晝夜溫差變大，人的情緒也比較容易波動，但國際天星命理風水專家邱彥龍分析，有4生肖在這段期間卻相對平穩，能在沉默中布局，即將悄悄崛起，其中第一名是屬猴的朋友，能量超強，易成為眾人焦點；第二名屬鼠的朋友，則是資源流動快，財富入袋也快；第三名是屬豬的朋友，桃花正旺，有很多機會被看見；第四名則是屬蛇的朋友，這段期間容易獲得權勢，也是重設人設的好時機。

三生肖女「命裡藏金」！老公疼、子女孝、身體好…晚年超幸福

搜狐網分享，三生肖女命裡藏金，老公疼、子女孝、長壽命，越老越有福。不僅年輕時能靠智慧闖出一片天，晚年更是福氣滿滿，快看看有你嗎？

23日「霜降」告別秋天！四星座運氣差恐破財、第一名身體出狀況

10月23日周四就是節氣「霜降」，霜降是二十四節氣中的第十八個節氣，落在陽曆10月22至24日，太陽到達黃經210°時為霜降，也是秋季的最後一個節氣。命理師小孟老師臉書提醒，「霜降」有四大星座運勢面臨大變天，可能會有生病、破財危機，要等到15天後才有機會放晴。

23日霜降 留意「春困秋乏」4生肖少吃油炸、提防血光之災

本月23日上午11時52分進入「霜降」的節氣，此節氣含有天氣漸冷、初霜出現之意，屬秋季的最後一個節氣，意味著冬天的開始，...

霜降迎初冬！蛇豬虎猴宜保守 4生肖往北財氣旺

10月23日是節氣「霜降」，民俗專家廖大乙說，霜降來臨轉冷，人易多病應留意，穿搭忌紅色，黑色為宜，尤其犯沖的蛇、豬、虎、...

周四霜降！ 命理師曝禁忌「別穿太露、少吃辛辣」這些生肖當心破財傷身

命理師柯柏成臉書分享，2025年「霜降」在陽曆10月23日上午11時50分39秒交節氣，當天為農曆九月初三。老師提醒霜降禁忌，還有幾個生肖要注意健康和財運的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。