每日星座運勢／射手感情出現小狀況 別輕易說分手
2025-11-29
牡羊座
短評：親情溫暖著自己。
【整體運★★★☆☆】
不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。
【事業運★★★☆☆】
有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。
【財富運★★★★☆】
有中小獎的機會。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00pm 艷棗紅
開運方位：正北方向
金牛座
短評：別錯過來自異性的助力。
【整體運★★★☆☆】
心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。
【愛情運★★★★☆】
適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。
【事業運★★★☆☆】
很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。
【財富運★★☆☆☆】
性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：3:00-5:00pm 夕陽橙
開運方位：正南方向
雙子座
短評：消費有點盲目，支出相對較多。
【整體運★★★☆☆】
購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。
【愛情運★★★★☆】
對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。
【事業運★★★☆☆】
容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！
【財富運★★☆☆☆】
盲目投資者易破財。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00am 深茄紫
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：適合約會，愛情進展不錯。
【整體運★★★☆☆】
單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。
【愛情運★★★★☆】
把你的想法說出來，容易得到另一半的支持；戀愛中的人別整天黏著對方，距離產生美感喔！
【事業運★★☆☆☆】
別把煩惱藏在心裡面，與親人、好友聊聊天會讓你釋懷，感到愉快。
【財富運★★★☆☆】
財務沒有大的起落，但是會有緊急的支出。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：2:00-3:00pm 可可棕
開運方位：西南方向
獅子座
短評：情緒高漲的一天。
【整體運★★★★☆】
今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中人愛情進展相對平順，容易因錢而起衝突，要有一方肯妥協才能避免爭吵！
【事業運★★★★☆】
顯得非常自信，覺得自己有足夠的實力去完成頭腦中的計劃，運勢很旺，加油！
【財富運★★★★☆】
容易有意外驚喜，但不宜過度投機。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-7:00pm 芥末黃
開運方位：正南方向
處女座
短評：對別人的言行，不宜做評價。
【整體運★★★☆☆】
他人的行為就算有不妥之處，也不應過於直接地進行批評，換個委婉的表達方式才能讓他領悟，不至影響到大家的關係。有暗地嫉妒你的人出現，在與人交往時多留心，若不幸惹來紛爭，別逞一時之氣。
【愛情運★★★☆☆】
你無心戀愛，單身者面對親友的熱情牽線，也顯得興趣缺缺，更想享受獨處的快樂。
【事業運★★☆☆☆】
生活總會有風有雨，得失心不宜太重，想開了，也就沒有陰影了，天也放晴了！
【財富運★★★☆☆】
財運普通，可將財產交由你絕對可以信任的伴侶或者親人。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00pm 玉米黃
開運方位：正北方向
天秤座
短評：神采飛揚，有利談感情。
【整體運★★★★★】
今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。
【愛情運★★★★☆】
戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。
【事業運★★★★★】
適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。
【財富運★★★★☆】
為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-7:00am 硃砂紅
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。
【整體運★★★★☆】
與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。
【愛情運★★★☆☆】
愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！
【事業運★★★★★】
與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。
【財富運★★★★☆】
無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00pm 燻鮭紅
開運方位：正南方向
射手座
短評：脾氣易暴躁。
【整體運★★★★☆】
對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！
【事業運★★★★★】
對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。
【財富運★★★★☆】
小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：4:00-6:00am 蕃茄紅
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：與家人的互動良好。
【整體運★★★★★】
今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。
【事業運★★★★★】
心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！
【財富運★★★★★】
宜買賣或是抽獎等，交易順利，易得錢財好運。此外，有利賺外快，易獲得高額回報。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-8:00am 薔薇粉
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。
【整體運★★★☆☆】
單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！
【事業運★★★☆☆】
同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-2:00pm 珍珠白
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：幸運的一天。
【整體運★★★★★】
邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。
【愛情運★★★★★】
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！
【事業運★★★★☆】
自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。
【財富運★★★★☆】
賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 遠洋藍
開運方位：西北方向
