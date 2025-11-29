每日星座運勢／射手感情出現小狀況 別輕易說分手

2025-11-29

牡羊座

短評：親情溫暖著自己。

【整體運★★★☆☆】

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。

【事業運★★★☆☆】

有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。

【財富運★★★★☆】

有中小獎的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 艷棗紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：別錯過來自異性的助力。

【整體運★★★☆☆】

心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。

【事業運★★★☆☆】

很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。

【財富運★★☆☆☆】

性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 夕陽橙

開運方位：正南方向

雙子座

短評：消費有點盲目，支出相對較多。

【整體運★★★☆☆】

購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

【愛情運★★★★☆】

對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。

【事業運★★★☆☆】

容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！

【財富運★★☆☆☆】

盲目投資者易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 深茄紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：適合約會，愛情進展不錯。

【整體運★★★☆☆】

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

【愛情運★★★★☆】

把你的想法說出來，容易得到另一半的支持；戀愛中的人別整天黏著對方，距離產生美感喔！

【事業運★★☆☆☆】

別把煩惱藏在心裡面，與親人、好友聊聊天會讓你釋懷，感到愉快。

【財富運★★★☆☆】

財務沒有大的起落，但是會有緊急的支出。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 可可棕

開運方位：西南方向

獅子座

短評：情緒高漲的一天。

【整體運★★★★☆】

今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中人愛情進展相對平順，容易因錢而起衝突，要有一方肯妥協才能避免爭吵！

【事業運★★★★☆】

顯得非常自信，覺得自己有足夠的實力去完成頭腦中的計劃，運勢很旺，加油！

【財富運★★★★☆】

容易有意外驚喜，但不宜過度投機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 芥末黃

開運方位：正南方向

處女座

短評：對別人的言行，不宜做評價。

【整體運★★★☆☆】

他人的行為就算有不妥之處，也不應過於直接地進行批評，換個委婉的表達方式才能讓他領悟，不至影響到大家的關係。有暗地嫉妒你的人出現，在與人交往時多留心，若不幸惹來紛爭，別逞一時之氣。

【愛情運★★★☆☆】

你無心戀愛，單身者面對親友的熱情牽線，也顯得興趣缺缺，更想享受獨處的快樂。

【事業運★★☆☆☆】

生活總會有風有雨，得失心不宜太重，想開了，也就沒有陰影了，天也放晴了！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，可將財產交由你絕對可以信任的伴侶或者親人。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：正北方向

天秤座

短評：神采飛揚，有利談感情。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。

【事業運★★★★★】

適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

【財富運★★★★☆】

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 硃砂紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。

【整體運★★★★☆】

與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。

【愛情運★★★☆☆】

愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！

【事業運★★★★★】

與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 燻鮭紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：脾氣易暴躁。

【整體運★★★★☆】

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

【事業運★★★★★】

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

【財富運★★★★☆】

小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 蕃茄紅

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：與家人的互動良好。

【整體運★★★★★】

今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。

【事業運★★★★★】

心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！

【財富運★★★★★】

宜買賣或是抽獎等，交易順利，易得錢財好運。此外，有利賺外快，易獲得高額回報。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 薔薇粉

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！

【事業運★★★☆☆】

同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 珍珠白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：幸運的一天。

【整體運★★★★★】

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。

【財富運★★★★☆】

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

