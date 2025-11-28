每日星座運勢／天蠍要適時表露心情 分享好的東西
2025-11-28
牡羊座
短評：不要老把壞的一面擺在眼前。
【整體運★★★☆☆】
今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。
【愛情運★★☆☆☆】
小別勝新婚！保持距離，以策安全，今日還是別黏得太緊比較妥當。
【事業運★★★★☆】
運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！
【財富運★★☆☆☆】
外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事都急不得喔！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-10:00pm 萊姆黃
開運方位：東南方向
金牛座
短評：有好的想法，也要注意自己的表達方式。
【整體運★★★★☆】
另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。
【愛情運★★★☆☆】
減少閒聊的時間，給對方一點清靜的空間，不要過度干預對方，免得對方會深感不耐煩！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便偶有小難題出現，也不會困擾到你！
【財富運★★★★☆】
有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度高，有利於小額投資。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00am 硃砂紅
開運方位：西南方向
雙子座
短評：運勢波動比較劇烈，好壞參半。
【整體運★★★☆☆】
與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。
【愛情運★★★★☆】
單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。
【事業運★★★☆☆】
生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！
【財富運★★☆☆☆】
財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 脆梅青
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：運勢不錯，易有貴人相助。
【整體運★★★★☆】
今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。
【愛情運★★★☆☆】
享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回想相處上的是是非非，好好自我檢討一番吧！
【事業運★★★★☆】
傾向於獨立作業，能在發揮天賦、創意的工作領域有所突破。
【財富運★★★☆☆】
今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難克制不買，如果想省錢，今日就別逛街囉！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-10:00pm 燻鮭紅
開運方位：西南方向
獅子座
短評：運勢有所下滑。
【整體運★★☆☆☆】
愛情極待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親力親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。
【愛情運★★★☆☆】
單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。
【事業運★★☆☆☆】
在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。
【財富運★★☆☆☆】
小心不遵守交通規則被開罰單！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00am 蕃茄紅
開運方位：東北方向
處女座
短評：情緒亢奮，幹勁十足。
【整體運★★★★☆】
今天在工作上很有成就感，自己的構想不但得到老闆的肯定，也獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心稍為不足，應多與異性交流，培養自己的自信心，才有助於找到桃花。偏財運不錯，抽獎或彩券都可以試試，會有意外收穫。
【愛情運★★★☆☆】
收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方才會更和諧。
【事業運★★★★☆】
平時累積的好人氣能在今天發揮大作用，在大家的通力合作下，你負責的工作會很順利地完成。
【財富運★★★★☆】
注意處理好相關部門及同行之間的關係，要是有人暗中使壞，這生意就不好做了！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00pm 湖水綠
開運方位：正西方向
天秤座
短評：對待愛情還需主動一點。
【整體運★★★☆☆】
與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要懂得精挑細選，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時，可以看看如何增強兩性互動關係之類的書籍，以別人的經驗為借鏡。
【愛情運★★★☆☆】
桃花太多，令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。
【事業運★★★★☆】
若能在在人際關係上更為圓融，博采眾議，成功的格局會更大。
【財富運★★☆☆☆】
金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：3:00-4:00pm 珍珠白
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：內心的感覺要適時表露。
【整體運★★☆☆☆】
壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。
【愛情運★☆☆☆☆】
不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。
【事業運★★★☆☆】
上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！
【財富運★★★☆☆】
得財順心、守財難之運。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：2:00-3:00pm 桐花白
開運方位：正南方向
射手座
短評：感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。
【整體運★☆☆☆☆】
夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。
【愛情運★★☆☆☆】
感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還破壞了職場上的和諧度。
【財富運★☆☆☆☆】
宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00pm 珍珠白
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：幸運的一天，擁有明確的目標。
【整體運★★★★★】
今天多花點心思打扮吧！買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，今天正是它們幫助你的時候哦！投資風險較小，不妨去股市轉轉；知道自己想要的，勤快而努力，為工作日畫上一個圓滿的句號。
【愛情運★★★★★】
愛情運旺盛，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！
【事業運★★★★☆】
今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時效益，可是對往後的發展會有正面的幫助；只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。
【財富運★★★★☆】
今日財運受到祖先、長輩的庇蔭。遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-3:00pm 辣椒紅
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：細節很重要。
【整體運★★★☆☆】
今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。
【愛情運★★★☆☆】
感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。
【事業運★★★☆☆】
對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。
【財富運★★★☆☆】
對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-3:00pm 深海藍
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。
【整體運★★☆☆☆】
戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉才有希望挽回這段感情！
【事業運★☆☆☆☆】
職場如戰場，人際關係很關鍵。今日要小心同事對你暗生妒意，處事低調為妙。
【財富運★★☆☆☆】
盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：3:00-5:00pm 珍珠白
開運方位：西北方向
