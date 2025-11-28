每日星座運勢／天蠍要適時表露心情 分享好的東西

2025-11-28

牡羊座

短評：不要老把壞的一面擺在眼前。

【整體運★★★☆☆】

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚！保持距離，以策安全，今日還是別黏得太緊比較妥當。

【事業運★★★★☆】

運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

【財富運★★☆☆☆】

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事都急不得喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 萊姆黃

開運方位：東南方向

金牛座

短評：有好的想法，也要注意自己的表達方式。

【整體運★★★★☆】

另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。

【愛情運★★★☆☆】

減少閒聊的時間，給對方一點清靜的空間，不要過度干預對方，免得對方會深感不耐煩！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便偶有小難題出現，也不會困擾到你！

【財富運★★★★☆】

有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度高，有利於小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 硃砂紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：運勢波動比較劇烈，好壞參半。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

【愛情運★★★★☆】

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

【事業運★★★☆☆】

生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 脆梅青

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：運勢不錯，易有貴人相助。

【整體運★★★★☆】

今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回想相處上的是是非非，好好自我檢討一番吧！

【事業運★★★★☆】

傾向於獨立作業，能在發揮天賦、創意的工作領域有所突破。

【財富運★★★☆☆】

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難克制不買，如果想省錢，今日就別逛街囉！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：運勢有所下滑。

【整體運★★☆☆☆】

愛情極待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親力親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。

【事業運★★☆☆☆】

在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。

【財富運★★☆☆☆】

小心不遵守交通規則被開罰單！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 蕃茄紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：情緒亢奮，幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想不但得到老闆的肯定，也獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心稍為不足，應多與異性交流，培養自己的自信心，才有助於找到桃花。偏財運不錯，抽獎或彩券都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方才會更和諧。

【事業運★★★★☆】

平時累積的好人氣能在今天發揮大作用，在大家的通力合作下，你負責的工作會很順利地完成。

【財富運★★★★☆】

注意處理好相關部門及同行之間的關係，要是有人暗中使壞，這生意就不好做了！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 湖水綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：對待愛情還需主動一點。

【整體運★★★☆☆】

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要懂得精挑細選，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時，可以看看如何增強兩性互動關係之類的書籍，以別人的經驗為借鏡。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多，令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。

【事業運★★★★☆】

若能在在人際關係上更為圓融，博采眾議，成功的格局會更大。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 珍珠白

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：內心的感覺要適時表露。

【整體運★★☆☆☆】

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

【愛情運★☆☆☆☆】

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

【事業運★★★☆☆】

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

【財富運★★★☆☆】

得財順心、守財難之運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 桐花白

開運方位：正南方向

射手座

短評：感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

【整體運★☆☆☆☆】

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

【愛情運★★☆☆☆】

感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還破壞了職場上的和諧度。

【財富運★☆☆☆☆】

宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 珍珠白

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：幸運的一天，擁有明確的目標。

【整體運★★★★★】

今天多花點心思打扮吧！買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，今天正是它們幫助你的時候哦！投資風險較小，不妨去股市轉轉；知道自己想要的，勤快而努力，為工作日畫上一個圓滿的句號。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時效益，可是對往後的發展會有正面的幫助；只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

【財富運★★★★☆】

今日財運受到祖先、長輩的庇蔭。遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：細節很重要。

【整體運★★★☆☆】

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

【愛情運★★★☆☆】

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

【事業運★★★☆☆】

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

【財富運★★★☆☆】

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 深海藍

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。

【整體運★★☆☆☆】

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉才有希望挽回這段感情！

【事業運★☆☆☆☆】

職場如戰場，人際關係很關鍵。今日要小心同事對你暗生妒意，處事低調為妙。

【財富運★★☆☆☆】

盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 珍珠白

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】