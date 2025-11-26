每日星座運勢／天秤別讓過激的言行 影響人際關係

2025-11-26

牡羊座

短評：喜悅不知不覺便洋溢在臉上。

【整體運★★★★☆】

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤其濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便有難關亦能順利度過。今天的工作可得用心一點，上司正在看著你喔！

【愛情運★★★★☆】

想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上或許有些流言蜚語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒唷！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜保守。當有金錢入帳時，要快點存起來，自然可以規避風險。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 可可棕

開運方位：正北方向

金牛座

短評：幫助他人會收穫不少。

【整體運★★★☆☆】

參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。

【財富運★★★☆☆】

容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 羽絨白

開運方位：西南方向

雙子座

短評：平靜的一天，知足則易感到愜意。

【整體運★★★★☆】

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！

【愛情運★★★★☆】

適合戀愛的日子，只要三言兩語就能激起兩人愛的火花。此外，你渴望近距離的接觸，讓兩人關係快速進展，但在相處過程中也要保持耐心才行。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，若能秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你倍感開心。

【財富運★★★☆☆】

今日有損財跡象，購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 墨玉綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：家人的理解和支持會讓你充滿力量。

【整體運★★☆☆☆】

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他有足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉換跑道的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情意識頗強，追愛腳步迅速，只是也易衝動、感情用事。

【事業運★★★☆☆】

無論別人怎麼說，至少要表現出虛心受教的模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。

【財富運★★☆☆☆】

對於賺錢這檔事，若非迫在眉睫，心態恐會略為鬆散。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 珊瑚橙

開運方位：正南方向

獅子座

短評：多關注人際關係上微妙的變化。

【整體運★★★☆☆】

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：公關不宜出擊，還是靜守為妙。

【整體運★★★☆☆】

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。

【愛情運★★☆☆☆】

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變得結巴。

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 寶石藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：情緒不穩，容易意氣用事。

【整體運★★☆☆☆】

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

【事業運★★☆☆☆】

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 嫩芽綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：處理問題還需更加果斷。

【整體運★★☆☆☆】

關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。

【事業運★★★☆☆】

想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！

【財富運★★★☆☆】

莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 祖母綠

開運方位：東北方向

射手座

短評：用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

【整體運★★★★★】

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢！

【愛情運★★★★☆】

多用智慧來博取對方的歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業還不錯，可是依然必須努力的付出！辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！

【財富運★★★★☆】

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 象牙白

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：全心全意的做好自己。

【整體運★☆☆☆☆】

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的EQ喔！

【財富運★☆☆☆☆】

少點物慾，強制存款乃是為了度過此段衰運。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 珊瑚橙

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：控制現金流量。

【整體運★★★★☆】

追求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規劃錢財；工作者思維敏銳，不但自己的工作安排得宜，還能幫助同伴解決困擾。

【愛情運★★★★☆】

戀情急速加溫，也引來了許多羨慕者。已婚者多讚美另一半，可讓你得獲更多的關愛。

【事業運★★★★☆】

事情看似不多，但比較繁瑣，需要你耐心的處理！

【財富運★★★☆☆】

適合理財，請把多餘的錢拿去定存！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 冷泉藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：今天的情緒不太好。

【整體運★★★☆☆】

工作上的事情猶如一團亂麻，理不出個頭緒，情緒煩躁到了極點；下班後接另一半一起回家吧，你的突然出現會使他的心變得暖暖的；今天極易因用腦過度而引起頭疼腦脹，要注意讓大腦適當的休息。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很不錯，但桃花太多也讓你有些不知所措。學會拒絕，別太被動。

【事業運★★☆☆☆】

工作計劃有被拖延的傾向，小心不能及時完成任務而被上司責備唷！

【財富運★★★☆☆】

從事大筆投資時，可要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 珊瑚橙

開運方位：正東方向

