每日星座運勢／金牛與同事友好相處 應分清公與私

2025-11-25

牡羊座

短評：用心瞭解他人的想法。

【整體運★★★☆☆】

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

【事業運★★★★☆】

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

【財富運★★★☆☆】

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 大理石灰

開運方位：西北方向

金牛座

短評：脾氣比較暴躁的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很不好，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望非常強烈，極有可能會不計後果揮霍一番，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

雙子座

短評：與人溝通注意言辭，切忌口無遮攔。

【整體運★★☆☆☆】

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，言者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

【愛情運★☆☆☆☆】

不要因為過去的感情經歷而不敢嘗試戀愛，也不要因為愛慕者增強而得意忘形。

【事業運★★★☆☆】

敏感的一面突顯，工作上容易因速度太慢，而耽誤緊急事項的進度唷！

【財富運★★☆☆☆】

對錢的敏銳度不高，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 薰衣草紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

【整體運★★★☆☆】

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

【愛情運★★★★☆】

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

【財富運★★★☆☆】

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 玫瑰紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：喜歡比較，斤斤計較。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他 你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

【愛情運★☆☆☆☆】

千萬別腳踏兩條船，不僅容易翻船落水，還容易惹來感情麻煩事。

【事業運★★☆☆☆】

事業運低迷，工作忙碌但不討好，別什麼事情都獨攬責任。

【財富運★★★☆☆】

做事不專心又投機取巧，那無疑是使不穩定的財運雪上加霜。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 脆梅青

開運方位：東南方向

處女座

短評：積極行動總會有收穫的。

【整體運★★★★☆】

給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人力銀行或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者經由積極拓展能有機會獲得超出預計的收益。

【愛情運★★★☆☆】

周圍有不少對你關注、好奇的對象出現，想要對你一探究竟，但談情說愛不易。

【事業運★★★★☆】

很多事情都要你來處理，雖然有些手忙腳亂，但多能堅持並積極應對。

【財富運★★★☆☆】

財運平平的一天，對財富也不太關心；今日倒是很適合出門玩樂，花錢享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 寶石藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

【整體運★★★☆☆】

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

【愛情運★★★★☆】

有暗戀對象的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。

【事業運★★☆☆☆】

看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，動作若不迅速點會直接影響你的績效。

【財富運★★★★☆】

暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 珊瑚橙

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：遠離是非，避免說人長、道人短。

【整體運★★★★★】

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好！

【事業運★★★★☆】

對工作很有耐心的一天，心情也頗為輕鬆，適合把以往堆積下來的繁雜瑣事處理妥當。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，雖然有點小操心、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 水鑽藍

開運方位：正北方向

射手座

短評：送人玫瑰手有餘香。

【整體運★★★☆☆】

多去讚美你的伴侶，這樣即使為你做再多的事他也心甘情願；工作中與同事配合默契十足，事情完成得很好，心裡有強烈的成就感；買東西討價還價時看到賣主不好的臉色或是聽到對方譏諷的言辭，心中憤憤不平，易與人發生口角。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平穩，兩人多在一起做家務、聊心事，可增進彼此的感情。

【事業運★★★★☆】

親和力和幽默感增強，與同事相處時多找一些有趣的話題可拉近大家的距離，為你累積超強的人氣。

【財富運★★★☆☆】

切忌投機取巧，理財適合穩當操作！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 睡蓮紫

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

【整體運★★★★☆】

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

【愛情運★★★☆☆】

愛情加溫日，花點心思送一份小禮物，或是親自下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

【事業運★★★★☆】

若能在人際關係上注入更多心力，事業發展將更為順利。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 琥珀橙

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：克制衝動的脾氣。

【整體運★★☆☆☆】

工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是粗心大意的習慣不加約制，就會讓財神爺逃之夭夭。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。

【愛情運★★★☆☆】

佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。

【事業運★★☆☆☆】

很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。

【財富運★★★☆☆】

收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 深茄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：有想法才能有突破。

【整體運★★★★☆】

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

【愛情運★★★☆☆】

有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。

【事業運★★★★☆】

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，進財的機會不多。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 金桔綠

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】