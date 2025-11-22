每日星座運勢／獅子愛情委婉的拒絕 好過模稜兩可

2025-11-22

牡羊座

短評：嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。

【整體運★★★☆☆】

愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

【愛情運★★★★☆】

魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。

【事業運★★☆☆☆】

顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。

【財富運★★★☆☆】

失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 雪花銀

開運方位：東南方向

金牛座

短評：表現活躍，很有異性緣。

【整體運★★★★☆】

戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。

【愛情運★★★★★】

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

【事業運★★★★☆】

會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

【財富運★★★☆☆】

理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：心情平靜，享受平淡中的快樂。

【整體運★★★☆☆】

錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！

【愛情運★★★☆☆】

另一半有時需要一個人安靜地思考，此時你不必過多打擾，問得太多只會自尋煩惱。

【事業運★★★☆☆】

樂於助人，看到身邊的人有困難都願意伸出援手，人際關係不斷拓展。

【財富運★★★☆☆】

會有一些小財小利，積少成多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：必要時需拿出些魄力。

【整體運★★★★☆】

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

【愛情運★★★★☆】

談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！

【事業運★★★★☆】

收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。

【財富運★★★☆☆】

自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 羽絨白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：學會委婉地拒絕。

【整體運★★★☆☆】

桃花頗多，但對你而言，作出委婉的拒絕會好過模稜兩可，溫柔的語氣不僅讓事情圓滿解決，還會因此交到不錯的朋友哦；財運仍有陰霾，還需再等些時候，時機自然會成熟；做著自己頗為滿意的工作，顯得幹勁十足。

【愛情運★★★☆☆】

有機會參加團體活動，可藉機慢慢靠近心儀已久的對象，想辦法與對方約會，感情會進展很快。

【事業運★★★★☆】

容易有驚喜的一天，你的內心充滿喜悅與興奮，不妨與朋友們一同分享這份快樂吧！

【財富運★★★☆☆】

自己花錢花得很過癮，對自己大方，對家人小有計較，對外人斤斤計較！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

處女座

短評：魅力散發，與異性特別有緣。

【整體運★★★★★】

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

【愛情運★★★★☆】

另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。

【事業運★★★★★】

自信十足，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

天秤座

短評：歡樂的氣氛能讓人的心胸更開闊。

【整體運★★★★☆】

今天是和戀人一起見彼此父母的好日子，記得準備禮物，禮數周到一些，這樣更能博得對方父母的歡心；去朋友鄰居家串串門子，即使以前有些誤會的也能得到化解、冰釋；財運不錯，即使有禮要送出，但得到親友回饋的金額也會不少，偏財運也還不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情來得快，去得也快，單身者在選擇對象時宜謹慎，太快投入容易上當受騙。

【事業運★★★☆☆】

運勢有所提升，感覺很有能量，以往的誤會可望化解，有種重見光明的輕鬆。

【財富運★★★★☆】

財運佳，但切勿過貪，以免因貪損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：有機會等著你主動把握。

【整體運★★★☆☆】

今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者可找異性知己喝茶聊天，會談得很開心，忘掉煩惱；戀愛中的人應多與對方溝通。

【事業運★★★☆☆】

需要細心處理的事比較多，你應耐住性子，一旦變得急躁就容易出錯唷！

【財富運★★★☆☆】

偏財運稍弱，得合理運用自己的錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 雪花銀

開運方位：正北方向

射手座

短評：成由節儉破由奢。

【整體運★★★☆☆】

曖昧不明的關係終於在今天明朗，但是雙方的性格不是很合適，因而喜悅之中暗藏陰影；今天加班，像跑馬拉松一樣疲倦，不如回家好好休息；金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

【愛情運★★★★☆】

與另一半的相處甜蜜，兩人的感情有了進一步發展；單身者有機會尋到合適的對象。

【事業運★★★☆☆】

做事很有效率，容易找到有效而快捷的辦事方法，別忘了與大家一起分享喔！

【財富運★★★☆☆】

喜歡玩金錢遊戲的冒險一族變得有點猶豫，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 金桔綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：嘴甜心善，非常受歡迎。

【整體運★★★★☆】

今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。

【愛情運★★★☆☆】

單身者別因感情問題而鬱悶，樂觀自信些；已婚者宜多找些娛樂活動，豐富感情生活。

【事業運★★★★☆】

感覺很不錯的一天，各方面都可以做得很好，但要注意把握重點，精力不宜分得太散！

【財富運★★★★☆】

人際關係圓融者可獲得更多商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 檸檬綠

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：要做一個守時、講原則的人。

【整體運★★★☆☆】

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶之間不用忌諱爭吵，有時候爭吵也是一種交流方式，只要吵完之後一起應對問題就行。

【事業運★★★☆☆】

顯得較為嚴厲，而且有點固執，讓人產生厭惡感。你要好好反省一下才行唷！

【財富運★★☆☆☆】

貪玩、愛享受也會使辛苦賺得之財流失！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 蕃茄紅

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：易成為眾人矚目的焦點，很有優越感。

【整體運★★★★★】

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關證券的訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

【愛情運★★★★☆】

對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。

【事業運★★★★★】

精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 玫瑰紅

開運方位：西北方向

