每日星座運勢／巨蟹理性思考現商機 讓風險降最低

2025-11-20

牡羊座

短評：一切進展順利。

【整體運★★★★☆】

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

【愛情運★★★★☆】

今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活充滿激情！

【事業運★★★☆☆】

有很多事都宛如上了弦的箭，到了非發射不可的地步，可這些事卻不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下的運作會把自己搞得疲憊不堪喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其肆意揮霍，不如花點錢來做善事。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 淺海藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：勤儉節約是關鍵。

【整體運★★☆☆☆】

曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與朋友發展一段戀情；已婚者與另一半易產生小摩擦，應耐心處理。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要哦！

【財富運★★★☆☆】

理財的日子，在金錢運作上適合只進不出。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 艷棗紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

【事業運★★★☆☆】

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

【財富運★★★☆☆】

財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 白鋼銀

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：頭腦清醒，分析事情相當有理性。

【整體運★★★★★】

今天愛情平淡而和睦，雙方都以一種平和的心境來相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會就能一飛衝天。在投資方面，風險與機會共存，理性思考多能發現更多的商機，讓風險減到最低，獲得更豐厚的回報。

【愛情運★★★★☆】

感情生活豐富多彩，有利與伴侶一起探索新餐廳、新玩法，製造小驚喜。

【事業運★★★★★】

今日的事業運棒呆了！既有掌握主導權的機會，也能同時進行許多事務，但要記得耐著性子來處理喔！

【財富運★★★★☆】

有利交易、簽約等，成功的機率頗高，也易獲得一筆不小的額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 玫瑰紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：有機會發揮優勢與專長。

【整體運★★★★☆】

今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫！

【愛情運★★★☆☆】

出門前找一點特殊的小配件搭在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，心情愉悅之下，工作績效特別好，而且耐心、耐力、腦力也不錯唷！

【財富運★★★☆☆】

金錢運作上特別大膽有魄力，雖然眼光遠大，但必須仔細評估後，才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 冷泉藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：正面思考可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街、看電影等，戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對勤勞者特別有利，適合談判金錢、傭金問題，只要積極開發，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 萊姆黃

開運方位：正東方向

天秤座

短評：切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

【整體運★★☆☆☆】

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

【事業運★★☆☆☆】

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

【財富運★★★☆☆】

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：在另一半面前易動怒。

【整體運★☆☆☆☆】

對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收獲；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。

【愛情運★★☆☆☆】

容易在社交場合結識異性朋友。桃花太多也帶來了困擾，逍遙的同時也存在不安全感因素。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，切忌耍小孩子脾氣，待人處事需寬和。

【財富運★★☆☆☆】

減少不必要的交際應酬，有利存錢。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

射手座

短評：運勢較差，需從積極面看待事情。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

【愛情運★★☆☆☆】

有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。

【事業運★★☆☆☆】

職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。

【財富運★★★☆☆】

欠缺條理，欠缺系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：事業、愛情都順利的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

【事業運★★★☆☆】

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

【財富運★★☆☆☆】

財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：緊跟愛情的步伐。

【整體運★★★☆☆】

今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升呢；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，單身者保持樂觀的心態，可提升愛情運，有機會遇到感覺不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

能正面而全面的看待問題，工作也感覺頗為順利，即便遇到了阻攔與失誤都會變成你的經驗積累。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 深海藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

【整體運★★★☆☆】

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。

【事業運★★★☆☆】

習慣了固定的工作模式，工作進展也還算順利，但較難有所突破。若能夠靈活運用，相信將會有更好的發展。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題；對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 玳瑁棕

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

繼續愛下去…這段曖昧會有好結果？

【雷諾曼宿緣占】他曾後悔分手？直視你們的復合結局

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】