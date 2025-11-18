每日星座運勢／雙魚別因慾望強烈而 影響事態進展

2025-11-18

牡羊座

短評：調整好心態是今日要做好的首要功課。

【整體運★★☆☆☆】

工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者適合與另一半多進行精神交流，彼此安慰；單身者有思念舊情人的傾向。

【事業運★☆☆☆☆】

職場容易失勢的一天，易被小人誹謗或惡意中傷。宜默默做事，勿聚眾談論是非。

【財富運★★★☆☆】

金錢進出頻繁，讓你心痛不已。宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 臘梅白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

【整體運★★★☆☆】

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

【愛情運★★☆☆☆】

今天面對感情特別容易情緒化，也易感傷，不利談情說愛，宜運動健身、自我調節。

【事業運★★★☆☆】

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而不得不延遲。

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，所以不適合盤算、計劃私下且額外的賺錢之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 竹葉青

開運方位：東北方向

雙子座

短評：平凡也是一種幸福。

【整體運★★★★☆】

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

【愛情運★★★★☆】

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。

【事業運★★★★☆】

有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，要好好把握！

【財富運★★★☆☆】

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 祖母綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：多與好友聯繫，可增進感情。

【整體運★★☆☆☆】

忙裡忙外不得閒，和伴侶聚少離多。工作較不順利，易感壓力，會有逃避的心理，內心煩亂。今天很適合跟家人交流，說說心事，聊聊家常，特別容易獲得長輩的關心和照顧唷。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！

【事業運★★☆☆☆】

面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。

【財富運★★★☆☆】

沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：不太如意的一天，須多從自身找原因。

【整體運★★★☆☆】

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀差異所引發的紛爭。

【事業運★★☆☆☆】

能否換位思考是今日工作能否順利的關鍵，溝通時多站在對方的角度思考問題，會更順暢。

【財富運★★★★☆】

有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：風平浪靜的一天。

【整體運★★☆☆☆】

戀情非常的平和，不用擔心會起任何風波；日常消費支出不會造成你的經濟負擔，反而適當的消費對你的財運有增進的作用；工作上沒有突出的表現也不會出現大的問題，平靜度過方能避免多餘的麻煩。

【愛情運★★☆☆☆】

在與異性接觸時，別忘了把你的熱情傳播出去，讓對方感受到你的真心，就不難邂逅愛情！

【事業運★★☆☆☆】

容易被許多瑣事糾纏著，別給自己太大的壓力，多向同事、上司求助。

【財富運★★★☆☆】

財運不穩定期，收入不如預期的好。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 珊瑚橙

開運方位：正北方向

天秤座

短評：成功重在溝通。

【整體運★☆☆☆☆】

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會與異性接觸，但難以展開新戀情，貿然表白被拒機率高。

【事業運★☆☆☆☆】

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，所以今日的心理建設非常重要喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂狀，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：購物運較好的一天。

【整體運★★★☆☆】

愛情需要兩個人共同經營，夫妻在溝通時意見不合的機率高，需要你先做出讓步，才不會發生劇烈的爭執。喜愛購物的人今天是不錯的好機會，許多幸運的事情正在向你招手呢！此外，亮麗的打扮也能為好運加分哦！

【愛情運★★☆☆☆】

有隨波逐流或是被動等待的傾向，很難遇到不請自來的好緣份，還易錯過良緣。

【事業運★★★☆☆】

合理的安排作息時間，不要安排太多的娛樂活動，過度的玩樂會讓你失去工作的激情。

【財富運★★★★☆】

財運佳，四處充滿商機，適合運用口才開發財源，進帳豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 秋葵綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：今天好運氣特別眷顧你。

【整體運★★★★☆】

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

【愛情運★★★★★】

愛情有好運的日子，單身者邂逅愛情的機率高，有伴侶者相親相愛，相處和諧而美好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是不求有功，但求無過的一天。不該你管的事別多問，做好你自己的事情。

【財富運★★★★☆】

財運頗旺，有不錯的實力和競爭力，可望與事業上的夥伴相處愉快而發掘出不少商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 碧空藍

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：多份細心和貼心。

【整體運★★★☆☆】

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服貼讓你很是滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

【愛情運★★★☆☆】

多抽時間陪陪另一半，假日看場愛情電影會讓對方感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

應調節好心態，自信一些，以實際的工作表現才能謀求發展。

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，錢財流失很快。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：桃花顯眼，令朋友羨慕不已。

【整體運★★★★☆】

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

【愛情運★★★★★】

有機會結交到新朋友，也有較多時間跟異性朋友互動，有戀愛機會。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合做點富有挑戰性的事務，主動爭取能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜果！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：別因慾望強烈而影響事態進展。

【整體運★★★★★】

今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇見桃花的好處所；女生路過商店時，會有很強的購買慾，忍不住買下一大堆的食品，雖然很便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

【財富運★★★★☆】

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面，則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 青金石藍

開運方位：東南方向

