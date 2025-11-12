每日星座運勢／獅子發揮個人的專業 取得大家認同

2025-11-12

牡羊座

短評：切忌濫交朋友。

【整體運★★☆☆☆】

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

【愛情運★★★☆☆】

在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。

【事業運★★☆☆☆】

工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。

【財富運★★★☆☆】

喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大觔斗。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 蕃茄紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：鄰里關係也挺重要，別太冷漠。

【整體運★★★★☆】

成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯。多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

情緒很高昂，能夠妥善完成交付給你的重任。但疑心過重，常常去打探對方心裡的想法，容易讓他人生厭。

【財富運★★☆☆☆】

理財上顯得漫不經心，因為不重視，即使有好的機會，也容易錯過。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

雙子座

短評：要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

【整體運★★☆☆☆】

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者渴望得到另一半的關心，但是又不主動說出心理話，對方很難瞭解你的心思！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

【財富運★★★☆☆】

得財費力，所得與期望有落差！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 金桔綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：依賴性較強，承受能力大大降低。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

【愛情運★★☆☆☆】

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

【事業運★★★★☆】

對新鮮刺激的事情比較偏愛，即便是工作中出現了強勁對手，也不會畏懼，越有壓力越能激發你的鬥志。

【財富運★★★☆☆】

消費慾望強烈，追求高品質生活，花費自然不小。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

獅子座

短評：愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。

【整體運★★★★★】

有機會單獨與他相處，不要錯過，將真實的一面展現出來就好；財運頗好，易在基金及證券方面有所收益；熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在公眾場合展現才華，易成為焦點人物，邂逅愛情的機會高；有伴侶者感情進展迅速。

【事業運★★★★☆】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔，可是辛苦中能得到快樂的成就感！今日適合多發揮個人的專業來取得大家的認同，塑造良好形象。

【財富運★★★★☆】

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會較為順心，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

處女座

短評：情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。

【愛情運★★☆☆☆】

與異性的關係曖昧不明，戀愛中人應理性對待，以免陷入紛繁複雜的感情困擾。

【事業運★☆☆☆☆】

今日工作上小狀況頻頻，雖不至於發生大問題，但瑣碎的小事也很讓你頭疼。

【財富運★★☆☆☆】

莫名其妙中破財，例如：錢包遺失等等！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 鉑金灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：易與人起爭執。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

與另一半互動不宜太過強勢，言語咄咄逼人，會讓另一半難以接受喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，多留意工作上的小細節，稍有不慎就容易出差錯。

【財富運★★★☆☆】

別夢想什麼一夜致富了，好好理財吧。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

【整體運★★★★☆】

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

【愛情運★★★★☆】

今日對於戀愛充滿憧憬，單身者有機會接觸到帥哥、美女；有伴侶者有利約會。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，態度上雖然保守，可是良好的工作態度能使你快速地完成手邊的工作。

【財富運★★★☆☆】

今日在財務、帳單、利潤計算等方面發現問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 玫瑰紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

【整體運★★★☆☆】

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

【愛情運★★★☆☆】

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

【事業運★★★☆☆】

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。

【財富運★★★★☆】

有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。

【整體運★★★☆☆】

今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都了解你的心思，愛要表達出來才行唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待分內事。

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，只要努力向上、與人良性競爭，就能有意想不到的財富收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 青金石藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：神清氣爽，幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

在心愛的人面前，你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情平穩發展。財運不錯，金錢方面的嗅覺很靈敏，容易發現不錯的商機。工作雖然比較忙碌，但是心情好，不會感覺太累，積極的態度還能獲得老闆的賞識。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，很想黏著對方，不妨用撒嬌的方式來吸引對方的注意。

【事業運★★★★☆】

很有威望，無論是工作還是生活，都能隨心所欲；不過，也別太大意唷！

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：為自己而生活。

【整體運★★★☆☆】

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

【愛情運★★★★☆】

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

【事業運★★☆☆☆】

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，控制開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

