每日星座運勢／水瓶休閒放鬆身心還 能結識新朋友

2025-11-09

牡羊座

短評：愛情不如想像中的完美。

【整體運★★★★☆】

步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。

【愛情運★★★☆☆】

單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，運用技巧，太露骨的方式並不見得就好。

【事業運★★★☆☆】

忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！

【財富運★★★★☆】

因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 冷泉藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。

【愛情運★★★★☆】

已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。

【事業運★★★☆☆】

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

【財富運★★★★☆】

耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被小道消息甚至假消息所誤導而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

雙子座

短評：精力較充沛，信心十足。

【整體運★★★☆☆】

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，不妨發揮積極爭取的勇氣，去尋訪真心誠意的伴侶，感情發展會很順利喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係運不錯，和朋友將會有良好的互動，和同事之間談心將會給你帶來很多新想法喔！

【財富運★★★☆☆】

少去可刷卡的商場購物，這樣對你的購物慾望就會有些限制。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 冷泉藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：運勢一般，切忌暴飲暴食。

【整體運★★★☆☆】

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

【愛情運★★★☆☆】

渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！

【事業運★★★☆☆】

在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。

【財富運★★★★☆】

在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：正東方向

獅子座

短評：過開心的一天。

【整體運★★★☆☆】

偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。

【愛情運★★★★☆】

外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。

【事業運★★★☆☆】

休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！

【財富運★★★☆☆】

過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 深海藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：有時候幸福就在行動之後到來。

【整體運★★★☆☆】

今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。

【事業運★★★☆☆】

想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。

【財富運★★☆☆☆】

提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

天秤座

短評：心情愉快，對金錢的敏銳度高。

【整體運★★★☆☆】

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。

【事業運★★☆☆☆】

火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。

【財富運★★★★☆】

會有令人羨慕的中獎機運唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：口才極佳。

【整體運★★★★☆】

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

【愛情運★★★☆☆】

與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！

【事業運★★★☆☆】

有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！

【財富運★★★★☆】

正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 深茄紫

開運方位：正南方向

射手座

短評：與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

【整體運★★★☆☆】

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

【愛情運★★★☆☆】

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

【事業運★★★☆☆】

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

【財富運★★★☆☆】

投資上避免盲目主義傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：財運佳，勿錯過。

【整體運★★★★☆】

耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性助力強；戀愛中的人可感受到浪漫與甜蜜；已婚者宜多陪陪另一半。

【事業運★★★☆☆】

感慨萬千的一天，想一個人清靜一下，卻不得不參與到家庭成員的活動中。

【財富運★★★★★】

業務洽商者易得財，只要積極向外拓展，多與人群接觸，就有機會把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：休閒娛樂，放鬆身心。

【整體運★★★★☆】

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

【愛情運★★★★☆】

在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。

【財富運★★★☆☆】

對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 芥末黃

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：做事缺少計劃性，收效甚微。

【整體運★★★☆☆】

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！

【事業運★★★☆☆】

事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。

【財富運★★★☆☆】

開支較大，不重視小財，結果滴水成河而有漏財危機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 琥珀橙

開運方位：正北方向

