深夜暴雨襲新北！深坑馬路變河道、中和民宅積水 民怨整夜沒睡

阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」釀2死 現場畫面曝光

上班注意！北北基等7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天晚上

唐綺陽星座運勢週報：天蠍氣勢爆棚、處女桃花朵朵開、獅子競爭激烈

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

唐綺陽星座運勢週報10/20-10/26】

星象影響：太陽衝刺天秤、太陽進天蠍座、海王退回雙魚

本週太陽在天秤衝刺，人際亂流和關係、政治話題都成焦點。週四太陽進天蠍，省思合作的優缺點，大筆財務議題浮現。海王退回雙魚，眾人情緒感受被放大，心之所想容易脫口而出。

12星座個別影響：

牡羊：需提防暗中不明意圖；感情當心三角戀情況

金牛：思慮過多、容易內耗；感情太負面影響關係

獅子：職場競爭激烈需專注；感情易為小事發脾氣

射手：很多需力挽狂瀾的情況；感情浮現舊有問題

巨蟹：進度過快可以先喊停；感情變冷需積極回溫

天秤：不斷配合他人很心煩；感情聚少離多要忍耐

魔羯：女性長輩是壓力來源；感情當心勿隨意遷怒

雙魚：工作成果不滿而低落；感情只注意冷淡對象

雙子：前景看好、躍躍欲試；感情亦看重未來發展

處女：工作機會多可慢慢慎選；感情旺桃花朵朵開

天蠍：氣勢爆棚、心想事成；感情相處也熱情如火

水瓶：成為穩定局勢的要角；感情傾向平淡日常感

星座運勢 關係 唐綺陽 內耗

