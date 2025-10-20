聽新聞
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：天蠍氣勢爆棚、處女桃花朵朵開、獅子競爭激烈
【唐綺陽星座運勢週報10/20-10/26】
星象影響：太陽衝刺天秤、太陽進天蠍座、海王退回雙魚
本週太陽在天秤衝刺，人際亂流和關係、政治話題都成焦點。週四太陽進天蠍，省思合作的優缺點，大筆財務議題浮現。海王退回雙魚，眾人情緒感受被放大，心之所想容易脫口而出。
12星座個別影響：
牡羊：需提防暗中不明意圖；感情當心三角戀情況
金牛：思慮過多、容易內耗；感情太負面影響關係
獅子：職場競爭激烈需專注；感情易為小事發脾氣
射手：很多需力挽狂瀾的情況；感情浮現舊有問題
巨蟹：進度過快可以先喊停；感情變冷需積極回溫
天秤：不斷配合他人很心煩；感情聚少離多要忍耐
魔羯：女性長輩是壓力來源；感情當心勿隨意遷怒
雙魚：工作成果不滿而低落；感情只注意冷淡對象
雙子：前景看好、躍躍欲試；感情亦看重未來發展
處女：工作機會多可慢慢慎選；感情旺桃花朵朵開
天蠍：氣勢爆棚、心想事成；感情相處也熱情如火
水瓶：成為穩定局勢的要角；感情傾向平淡日常感
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言