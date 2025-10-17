從唐宮小才人變成「大周第一CEO」！武則天的創業史教我們的事

寫武則天，我不想替她洗白，也不想為她定罪：只有獲得權力才能翻身，她變成了一個殺伐果決的人。

如果把武周當成一家企業，武則天就是那位不肯退休的創始人 CEO。她的下半場，手段愈發狠辣，小心翼翼地保持自己的創業成果。

我只想要寫出歷史上成就最輝煌的女人，是如何通過不斷的抉擇，累積實力與權力，成就她想要的人生。

在這樣的視角下，讀者將看到——作家吳淡如，於其新書《武則天攻略》中翻轉對武則天的二元想像，重構了一位深明人性、善用權謀、殺伐果決的女帝。

她知人善任，也殺伐決斷；她能以淚取寵，也能以血立威；她不許任何人阻擋她的腳步。儘管她的崛起之路，佈滿荊棘與血腥，她從不自我懷疑。

當她發現，不坐上最高的那個位子，命運就不是自己能決定的，於是選擇了最難走的一條路。她擅長創造機會，這條路不行，那就試另一條；她樂意改寫所有的規則。在千百年來男性權力已然鞏固的世界中翻盤，成為中國史上唯一的女皇帝。

想安穩？抱歉，命運不答應

沒有人能否定，武則天是歷史上最能發揮自身潛能、達成「不可能高度」的女人。

在漫長的歷史中，女性的工具性價值遠高於自我價值，這種懸殊的對待，即便在號稱「女性較為自由」的唐朝，依然根深柢固地存在。武則天是歷史長河中的異數，是唯一登上帝位的女皇。

歷史的既定規則未曾影響她的抉擇，她改寫了歷史中最難撼動的章節。她彷彿是個「穿越者」，無視許多早已約定成俗的路線，為自己畫出了迥然不同的命運藍圖。她從被動者成為主動者，讓自己的命運按照她的方式吶喊。

她並非女性權利的倡導者，也無意改變整體女性的社會地位，而是通過了某些翻轉性的頓悟，義無反顧地攀向巔峰。這場攻頂之旅艱難重重，且前無古人。然而，她的企圖心與手腕足以凌駕一切阻礙，睥睨所有試圖將她甩落的人。

隨著年歲漸長，她的心性銳利如刀。一往無前，若前路不通，便開創新徑；對於路上的絆腳石，她毫不猶豫地清除。心上的傷痕、手上的血痕，從未動搖她的意志。她極少內耗或自責，所有精力皆集中於應對外在壓力，無論是國家的，或是來自她自身家族的。

名字可以模糊，權力必須清晰

武則天，並不叫武則天。一千多年來，無數人試圖探究她的本名，卻無從得知。

「武媚」，據說是唐太宗為她取的名，當年那位帝王曾為她的美貌所驚豔。然而，宮中女子皆經海選，能令天子驚豔殊為不易，而這僅是一個稱號。「武曌」（曌，日月經天），則是她後來為自己取的名字；「武則天」更只是封號，因她在還政李唐後，被追封為「則天大聖皇后」，後世便以此稱呼她。

我就一直以武則天稱呼她吧，相信她也不會介意的。無字碑上，一生功過盡成空白，叫什麼名字，又有什麼要緊？

縱然她光芒萬丈、舉世皆知，至今仍無人能確定她的原名。甚至，她在過世後才有這個約定俗成的稱謂。我們稱她為武則天，僅因這是後世最熟悉的名字，而她的真正姓名，終究成為歷史的謎團之一。

她的人生充滿謎團，無論後人如何考證，始終難以找到確切的答案，唯有「較為可能」的推測與推論。也正因如此，後世對她的各種傳聞與流言層出不窮，每個人都想揭開這位傳奇女性的真相。

每一步，都是孤注一擲

武則天自幼便渴望權勢嗎？當然不可能。人的一生並非沿著某條命運的必然軌跡前進。

她十四歲進宮後，有很長一段時間裡，她只求安穩活著。不受青睞，原地踏步也無妨。在唐太宗的宮中，她對於沒有波瀾的生活安之若素，只想在宮中過著安穩日子。

應該是從唐太宗離世後的一連串事件開始，她才幡然意識到自己的命運會有巨大轉折。如果不做些什麼，那麼她活著也等於死了，會像一片飄落的葉子，墜入死水，除了腐朽，沒有別的可能。

她開始警覺，這不是她要的人生，所以，她必須為自己做些什麼。不願向命運低頭，她只能奮力向上，尋找一抹光亮、一絲微風、一座可以攀登的階梯。她渴望看看，自己的人生是否有不沉淪的可能。如果可以，那麼她又能走到什麼樣的高度？

她的行路無先例可循，沒有可以參照的典範。她的一生，每一步都是自己規劃的步調與邏輯。偶爾，你可以看到她內心深處流露出的脈脈柔情，或許是在某個月色微瀾的夜晚，或許是在某個沉思凝望的瞬間。然而更多時候，她展現的是手起刀落的果決。那種決斷凌厲而冷靜，如同戰場上的統帥，一旦決策便絕不回頭。

她的步伐不曾停歇，每一步都鏗鏘有力，每一個決策都如同層層推進的棋局，步步驚心，步步精妙。她用自己的意志力與智慧，將一次次的選擇變成強大的資本，不斷積累自己的權勢與影響力。這種力量，最終讓她成為一個無可匹敵的存在。

誰敢擋路，就清掉誰

隨著她一步步向上，她的力量越發強大，野心與聰慧兼具，讓她的決斷與資源運用，成為一座座直通雲霄的階梯，帶領她走向一個無法預測的未來。

她寧願打破世人對她的期待，也不願阻擋自己的願望。這一生，每一步都是她的選擇，有時讓人驚心，有時讓人膽寒。她不斷翻越高山，從不滿足於眼前的巔峰，總是謀劃著下一次如何登高。

《武則天攻略：一旦下定決心，命運就在掌心！》。圖/時報出版提供

她一步步攀登，眼前的風景不斷變化，山巒交疊，遼闊無邊。她從不懼怕高度，因為她知道，下一個更高的山頭已在前方等著她。爬過這山，又看到那山；翻過嶺，又越過崖，她不滿足於站在每一座山巔之上，總是思索著下一步該如何更進一步，如何以更強的姿態俯瞰天下。

她這一生做過無數抉擇，旁人的影響微乎其微。她借力使力，攀過無數高峰。或許機會來自偶然，但她的手段令人驚嘆。在世人眼中，她甚至是不擇手段，最終造就了一段驚心動魄的真實人生。

這就是武則天的攻略：當一個女人開始完全相信自己，全世界都不敢與她為敵，陷入一片戰慄之中。

(本文摘錄自《武則天攻略：一旦下定決心，命運就在掌心！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)