快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

宇宙能量翻轉！4生肖今起運勢爆棚 屬兔副業發光、屬虎投資運佳

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》指出，從今（16日）起，屬龍、牛、虎、兔的朋友將迎來「命運轉折」。示意圖／AI生成
《搜狐網》指出，從今（16日）起，屬龍、牛、虎、兔的朋友將迎來「命運轉折」。示意圖／AI生成

10月進入後半段，秋意漸濃、氣場轉旺，宇宙能量重新流動，根據《搜狐網指出，從今（16日）起，屬龍、牛、虎、兔的朋友將迎來「命運轉折」，不但財運與事業並進、貴人助力也頻現，只要把握節奏、保持謙遜，這波好運將持續延展。

生肖

屬龍者天生具領導氣場，10月16日起吉星高照，事業與財運同步抬升，職場中先前受阻的專案有望突破，合作案順利推進，創業者也可能迎來訂單成長。財運方面，過去長線布局逐漸見效，小額投資或副業也能穩健進帳。惟需記得低調處事，以謙和心態延續長久福氣。

生肖牛

屬牛者本性踏實，這段時間財氣穩中轉旺，正偏財雙豐收。上班族有機會獲得獎金或加薪肯定，經營實體或家族事業者則有訂單回溫的跡象。家庭氣氛和樂，宜趁勢規劃長期投資，如養成儲蓄、置產或學習理財，以耐心培養更深厚的財富基礎。

生肖虎

屬虎者勇敢果決，10月中旬起事業運強勢回升，先前停擺的計畫重啟，資源與貴人接連出現。業績與收入同步成長，帶領團隊者更可能受賞識提拔。投資運亦佳，但切忌貪心追高，保持冷靜才能穩住勝果，將短期成果轉化為長期財富。

生肖兔

屬兔者細膩溫和，洞察力強，10月下旬，貴人運明顯上升，能在職場中化解矛盾、贏得信任，晉升或培訓機會隨之而來。副業、兼職亦有拓展空間，小額偏財運佳。真誠是屬兔者最大的底氣，只要勇敢把握機會、堅持初心，好運將在不經意間發酵。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

偏財運 生肖 職場 搜狐網 迷信

延伸閱讀

快30歲才知耳鼻喉科能幫掏耳屎…他腦補療癒畫面 網一語戳破：醒醒吧

AI泡泡會破嗎？OpenAI加深與輝達、AMD合作 陸行之揭「3大檢查站」趨吉避凶

噁！賣場蛋糕吃一半竟發現「牙齒鑲金屬」 業者也愣：很驚訝

台大住院醫師申請數據曝光！急診、婦產科乏人問津 這科錄取率達157％

相關新聞

宇宙能量翻轉！4生肖今起運勢爆棚 屬兔副業發光、屬虎投資運佳

10月進入後半段，秋意漸濃、氣場轉旺，宇宙能量重新流動，根據《搜狐網》指出，從今（16日）起，屬龍、牛、虎、兔的朋友將迎來「命運轉折」，不但財運與事業並進、貴人助力也頻現，只要把握節奏、保持謙遜，這波好運將持續延展。

真愛還是只是玩玩？揭12星座男的愛情態度 一眼能看出端倪

對女人來說，感情裡容易受傷害，所以選擇要慎重。一個男人到底是想要娶你，還是玩玩而已，科技紫微網這就來告訴你，其實一眼就可以看出端倪。 牡羊男想要娶你的牡羊男會努力為你帶來快樂，凡事都考慮你的感受。

每日星座運勢／射手工作能保持愉悅 效率就會越高

2025-10-16牡羊座短評：工作壓力較大，造成思緒混亂。【整體運】今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日

獨立有主見！3大星座女難以被征服 自信強勢像女王

每個星座都擁有獨特性格與魅力，「搜狐網」指出，其中有三個星座的女性，憑藉堅定的信念、鮮明的個性與不容妥協的態度，被譽為最難追的「女王級星座」。她們自主、有原則，不輕易被感情左右，讓不少男性望之卻步。

人生開掛！「3生肖女」晚年最幸福 丈夫疼愛、子女孝順、健康長壽通通都有

在傳統命理觀念中，生肖除了象徵出生年份外，更與人的個性與命運有著微妙關聯。「搜狐網」指出，三個生肖的女性在年輕時默默耕耘，到了晚年卻能收穫滿滿的幸福，不僅受到另一半的體貼疼愛，也擁有子女的孝順陪伴，加上健康運勢穩定，堪稱「越老越有福氣」的代表。

花心是假象！「3生肖男」愛上就超專情 第一名簡直判若兩人

在愛情的花花世界裡，有人形隻影單，無依無靠，有人則是多采多姿，春風滿面，在十二生肖中，就有幾位是感情花心的佼佼者，不過當他們愛上後，就會變得非常專情，一起來看看是哪幾個生肖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。