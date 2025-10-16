宇宙能量翻轉！4生肖今起運勢爆棚 屬兔副業發光、屬虎投資運佳

10月進入後半段，秋意漸濃、氣場轉旺，宇宙能量重新流動，根據《搜狐網》指出，從今（16日）起，屬龍、牛、虎、兔的朋友將迎來「命運轉折」，不但財運與事業並進、貴人助力也頻現，只要把握節奏、保持謙遜，這波好運將持續延展。

生肖龍

屬龍者天生具領導氣場，10月16日起吉星高照，事業與財運同步抬升，職場中先前受阻的專案有望突破，合作案順利推進，創業者也可能迎來訂單成長。財運方面，過去長線布局逐漸見效，小額投資或副業也能穩健進帳。惟需記得低調處事，以謙和心態延續長久福氣。

生肖牛

屬牛者本性踏實，這段時間財氣穩中轉旺，正偏財雙豐收。上班族有機會獲得獎金或加薪肯定，經營實體或家族事業者則有訂單回溫的跡象。家庭氣氛和樂，宜趁勢規劃長期投資，如養成儲蓄、置產或學習理財，以耐心培養更深厚的財富基礎。

生肖虎

屬虎者勇敢果決，10月中旬起事業運強勢回升，先前停擺的計畫重啟，資源與貴人接連出現。業績與收入同步成長，帶領團隊者更可能受賞識提拔。投資運亦佳，但切忌貪心追高，保持冷靜才能穩住勝果，將短期成果轉化為長期財富。

生肖兔

屬兔者細膩溫和，洞察力強，10月下旬，貴人運明顯上升，能在職場中化解矛盾、贏得信任，晉升或培訓機會隨之而來。副業、兼職亦有拓展空間，小額偏財運佳。真誠是屬兔者最大的底氣，只要勇敢把握機會、堅持初心，好運將在不經意間發酵。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。