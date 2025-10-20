快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要保持小心謹慎，就會看到滿滿錢財湧入荷包中，有人則是提供最好的品質服務，就能讓自己的財庫更加飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬羊

打工的工作好似顛沛流離，充滿著不確定性，往往不知道下次的機會在什麼時候，如果你是打族，或是論件計酬的工作，本周會有許多好運降臨，在這段時間裡，可以多去面試應徵，或是透過手機APP去尋找，就能找到適合自己且不錯的工作機會，讓你的財源不斷流入。

第四名：血型A型+生肖屬虎

在車水馬龍的道路上，總是有一群人穿梭其中，以此為生，如果你是運輸業相關的工作者，例如貨運、計程車、快遞外送等，本周的運勢相當不錯，在這段時間裡，會有許多應接不暇的工作在等著你，只要保持小心謹慎，認真努力，就會看到滿滿錢財湧入荷包中。

第三名：血型AB型+生肖屬蛇

所謂一年之計在於春，一日之計在於晨，如果你是早起的鳥兒，專門在清晨開始的工作者，例如早餐店的老闆，或是晨間市場裡的攤商，本周財運非常漂亮，在這段時間裡，請保持精神活力，用充滿陽光的態度迎接客人，就能讓你在不知不覺中，不斷的累積自己的財富收益。

第二名：血型B型+生肖屬狗

在現今時代的進步之下，網路技術也越加發達，其便利性更讓許多人越來越依賴，如果你是網路商店的經營者，無論是服飾、美妝保養或生活用品，本周的氣運很強，在這段時間裡，會有許多客人前來瀏覽光顧，你只需保持親切的服務態度，就能讓客人買單，不斷豐厚自己的財庫。

第一名：血型O型+生肖屬兔

人們對於居住環境的要求，隨著生活品質的提升，要求也越來越高，如果你是裝潢公司，或是水電工、木工、水泥工等工作者，本周的財運非常火燙，在這段時間裡，能夠接到相當多的訂單，請你一定要保持商譽，提供最好的品質服務，待完工後，就能讓自己的財庫更加飽滿。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 財運 網路

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：天蠍氣勢爆棚、處女桃花朵朵開、獅子競爭激烈

本週太陽在天秤衝刺，人際亂流和關係、政治話題都成焦點。週四太陽進天蠍，省思合作的優缺點，大筆財務議題浮現。海王退回雙魚，眾人情緒感受被放大，心之所想容易脫口而出。

每日星座運勢／雙子事業忙碌有收穫 越積極得越多

2025-10-20牡羊座短評：調整策略，就會見到成效。【整體運】理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，先前的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，應站在不同的角度考慮事情，改以其他的

殺破狼週運勢／水瓶邂逅特別對象 雙子注意血光之災

殺破狼2025年10月20日～10月26日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 感情運方面，新月發生在感情宮位，同時在感情宮位的金星脫離不良相位影響，情感關係雨過天晴，兩人恢復以往的黏膩

從小才人變成「大周第一CEO」！武則天的創業史教我們的事

如果把武周當成一家企業，武則天就是那位不肯退休的創始人 CEO。她的下半場，手段愈發狠辣，小心翼翼地保持自己的創業成果。

不被動！四生肖女勇敢追愛…虎直球告白、猴有興趣就出手

觀念在變，現在不是只有男人追求女人的傳統時代了！旺好運分享，以下這4個在感情中特別主動的生肖女，她們一旦喜歡了就會向心儀對象進攻！

