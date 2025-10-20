本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要保持小心謹慎，就會看到滿滿錢財湧入荷包中，有人則是提供最好的品質服務，就能讓自己的財庫更加飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬羊

打工的工作好似顛沛流離，充滿著不確定性，往往不知道下次的機會在什麼時候，如果你是打族，或是論件計酬的工作，本周會有許多好運降臨，在這段時間裡，可以多去面試應徵，或是透過手機APP去尋找，就能找到適合自己且不錯的工作機會，讓你的財源不斷流入。

第四名：血型A型+生肖屬虎

在車水馬龍的道路上，總是有一群人穿梭其中，以此為生，如果你是運輸業相關的工作者，例如貨運、計程車、快遞外送等，本周的運勢相當不錯，在這段時間裡，會有許多應接不暇的工作在等著你，只要保持小心謹慎，認真努力，就會看到滿滿錢財湧入荷包中。

第三名：血型AB型+生肖屬蛇

所謂一年之計在於春，一日之計在於晨，如果你是早起的鳥兒，專門在清晨開始的工作者，例如早餐店的老闆，或是晨間市場裡的攤商，本周財運非常漂亮，在這段時間裡，請保持精神活力，用充滿陽光的態度迎接客人，就能讓你在不知不覺中，不斷的累積自己的財富收益。

第二名：血型B型+生肖屬狗

在現今時代的進步之下，網路技術也越加發達，其便利性更讓許多人越來越依賴，如果你是網路商店的經營者，無論是服飾、美妝保養或生活用品，本周的氣運很強，在這段時間裡，會有許多客人前來瀏覽光顧，你只需保持親切的服務態度，就能讓客人買單，不斷豐厚自己的財庫。

第一名：血型O型+生肖屬兔

人們對於居住環境的要求，隨著生活品質的提升，要求也越來越高，如果你是裝潢公司，或是水電工、木工、水泥工等工作者，本周的財運非常火燙，在這段時間裡，能夠接到相當多的訂單，請你一定要保持商譽，提供最好的品質服務，待完工後，就能讓自己的財庫更加飽滿。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。