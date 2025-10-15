快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

獨立有主見！3大星座女難以被征服 自信強勢像女王

聯合新聞網／ 綜合報導
三個星座的女性，被譽為最難追的「女王級星座」。圖／AI生成
三個星座的女性，被譽為最難追的「女王級星座」。圖／AI生成

每個星座都擁有獨特性格與魅力，「搜狐網」指出，其中有三個星座的女性，憑藉堅定的信念、鮮明的個性與不容妥協的態度，被譽為最難追的「女王級星座」。她們自主、有原則，不輕易被感情左右，讓不少男性望之卻步。

牡羊座　

牡羊座女性天生熱情洋溢，擁有強烈的自我意識與明確的目標感。她們說話直白、做事果斷，對感情同樣理性與堅定，不輕易為誰改變。這樣率性又真誠的個性，讓她們在人群中閃閃發光，也讓追求者在靠近時倍感壓力。

獅子座　

獅子座女性充滿王者氣場，自信、高傲又具備領導力。她們喜歡成為焦點，享受被讚美與肯定。她們對伴侶有極高的要求，追求精神上的對等與尊重。若無法讓她們心悅誠服，即使再多追求，也難以進入她們的內心世界。

天蠍座　

天蠍座的女性外表冷靜、內心火熱，對感情有著高度的執著與專一。一旦愛上，會全心投入，但在關係中卻不輕易表露真實情感。她們對信任有極高標準，也因此顯得難以親近，讓想靠近她們的人需要更多時間與耐心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

《女王偵訊室 2025》天海祐希致謝12年歷程 大叔「歐巴桑化」愛聊又愛鬧

明明有顏值！3星座卻想靠實力闖天下...水瓶樣樣精通、他出場即焦點

性感女王泫雅變圓潤被疑懷孕了？公司火速否認 本人曬和龍俊亨親親照大放閃

霸氣外表藏不住溫柔內心！3星座反差感太強 冷酷無情的他給伴侶滿滿安全感

相關新聞

獨立有主見！3大星座女難以被征服 自信強勢像女王

每個星座都擁有獨特性格與魅力，「搜狐網」指出，其中有三個星座的女性，憑藉堅定的信念、鮮明的個性與不容妥協的態度，被譽為最難追的「女王級星座」。她們自主、有原則，不輕易被感情左右，讓不少男性望之卻步。

人生開掛！「3生肖女」晚年最幸福 丈夫疼愛、子女孝順、健康長壽通通都有

在傳統命理觀念中，生肖除了象徵出生年份外，更與人的個性與命運有著微妙關聯。「搜狐網」指出，三個生肖的女性在年輕時默默耕耘，到了晚年卻能收穫滿滿的幸福，不僅受到另一半的體貼疼愛，也擁有子女的孝順陪伴，加上健康運勢穩定，堪稱「越老越有福氣」的代表。

花心是假象！「3生肖男」愛上就超專情 第一名簡直判若兩人

在愛情的花花世界裡，有人形隻影單，無依無靠，有人則是多采多姿，春風滿面，在十二生肖中，就有幾位是感情花心的佼佼者，不過當他們愛上後，就會變得非常專情，一起來看看是哪幾個生肖。

每日星座運勢／獅子協調好人際關係 朋友是好幫手

2025-10-15牡羊座短評：偶爾也要自己掌握主導權。【整體運】小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中

金星入天秤！四生肖人際關係迎黃金週期 屬蛇1句話獲大老賞識

掌管愛情、人際與美感的金星近期移入天秤座，帶動強烈的社交與溝通能量！塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，此時期為人際關係「黃金週期」，不僅魅力提升、溝通順暢，利於情感交流，也有助於修復關係、拓展合作機會。特別是四大生肖，在這波星象影響下，將迎來貴人提攜、桃花綻放與財運加持的高峰。

遇到要把握！3生肖女脾氣好、不任性 娶她婚姻和諧夫妻矛盾少

婚姻生活中，夫妻相處的和諧程度常與個性息息相關，「搜狐網」點名3個生肖的女性因性情溫和、脾氣好，在婚後能夠有效減少夫妻間的摩擦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。