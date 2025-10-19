殺破狼週運勢／水瓶邂逅特別對象 雙子注意血光之災

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時在感情宮位的金星脫離不良相位影響，情感關係雨過天晴，兩人恢復以往的黏膩。新月期間，可許下與伴侶關係、婚姻、戀愛相關的願望，會獲得新月能量的祝福。

工作運方面，在面試、考試宮位的天王星相位良好，面試新工作，很快就被通知錄取了。參加國家考試的白羊座，成績出乎意料，跨越門檻，獲得執業資格，或是即將分配到公務機關服務。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到進入財務宮位的太陽影響，消費時遇到很糟糕的服務人員，花錢受氣。有投資習慣的白羊座，切勿聽信小道消息，可能是一場騙局。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，與火星、水星齊聚，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，甚至因此影響心血管方面的問題。注意血光之災，遭受意外傷害的機率較高，這段時間需特別留意身體健康與人身安全。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，同在工作宮位的金星亦脫離不良相位的影響，會進入較為輕鬆的單位服務，職場也比較友善，新月期間，可許下有關工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

面試運、考試運佳，在面試宮位的木星相位良好，面試新工作十分討喜，不只一家企業錄取你，此時會有很多選擇。參加國家考試的金牛座可順利通過許多關卡，取得執業資格，或是進入公務機關服務。

本週須注意的部分

人際關係方面，海王星退行回人際關係宮位，與土星和相，被信任的親朋好友欺騙，使你開始有社恐的傾向。某些金牛座在團體中被排擠，成為邊緣人，很多資源都被人霸佔。

感情運方面，太陽進入感情宮位，與火星、水星齊聚，太陽受到在慾望宮位的冥王星影響，與情感對象的親密關係不協調，甚至有一方因此肉體出軌，戀情面臨危機。

雙子座：

整體運勢

感情運佳，新月發生在戀愛宮位，在同一宮的金星亦脫離不良相位的影響，與喜歡的人走出陰霾，雙方在情感關係方面更上一層樓。新月期間，可許下與戀情有關的願望，可獲得新月的能量祝福。

金錢運佳，在金錢宮位的木星相位良好，辛勤工作獲得許多額外的加給，對改善經濟狀況不無小補。某些雙子座會尋求額外的兼職，多賺一些錢，讓自己的生活能寬裕一些。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入工作宮位，與火星、水星齊聚，承接十分重要的工作，每天都十分忙碌，有過勞的傾象。同時海王星退行回志業宮位，與土星合相，會覺得目前的領域沒有前途，很想轉業，卻不知該何去何從。

健康運方面，太陽進入健康宮位，與火星、水星齊聚，當心病毒感染，造成呼吸系統發炎，連帶影響心血管方面的健康。火氣較大，容易長痘痘或嘴破，並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入感情宮位，身邊會出現有好感的人，對方也似乎不排斥你，雙方有發展的空間。感情穩定的巨蟹座，與戀愛對象對於走入婚姻關係有共識，可望走向人生的新階段。

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，同時在家宅宮位的金星相位良好，會購置新的傢俱或家電，生活空間煥然一新。新月期間，可許下與家庭與住宅有關的願望，會獲得新月的能量祝福。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到進入娛樂、子女宮位的太陽影響，不惜傾家蕩產，也要搶購到偶像、動漫活動的門票或限量週邊商品。某些巨蟹座則是會花很多錢在子女或寵物身上，他們的身體狀況不太好。

學業運方面，海王星退行回學業宮位，與土星合相，某個科目的論文或是作業一直無法產出，會被指導教授訓斥，甚至被當掉。某些巨蟹座則是考試成績不理想，未來可能需要重修。

獅子座：

整體運勢

旅遊運佳，新月發生在旅遊宮位，同在旅遊宮位的金星脫離不良相位的影響，近期有一個較為奢華的旅行計劃，可能搭郵輪放空，或是乘坐觀光火車享受美食與風景，新月期間，可許下與旅行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，與許多來自不同領域的人交流，可以獲得一些有助於投資理財的資訊，或是因此認識同溫層外的人士，了解許多新的生活型態。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到進入家宅宮位的太陽影響，家人過度干涉自己的情感狀況，有交往對象的獅子座一直被催婚，沒有交往對象的獅子座則是被迫去相親。

金錢運方面，海王星退行回財務宮位，目前的負債有點多，財務狀況混亂，必須要靜下心來好好檢視自己的支出與收益，將負資產清除，可能會發現自己花了許多不必要的冤枉錢。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，同在金錢宮位的金星脫離不良相位的影響，有額外的外快可賺，手頭較為寬裕，可吃些昂貴的美食犒賞自己。新月期間，可許下與金錢、物質條件相關的願望，可獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，在職場因為手腕靈活，處理許多麻煩的問題游刃有餘。某些處女座選擇遠距辦公的方式工作，會覺得生活比較輕鬆。

本週須注意的部分

交通運方面，太陽進入交通宮位，與火星水星齊聚，太陽受到冥王星影響，交通工具故障頻頻，會想換新車。這段時間當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，都要特別注意交通安全。

感情運方面，海王星退行回感情宮位，與土星合相，與情感對象的關係撲朔迷離，你或對方似乎各自還有備胎，在情感上得不到安全感。單身的處女座目前喜歡的人已經有穩定的關係，自己只能默默暗戀對方。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，同在命宮的金星脫離不良相位的影響，桃花旺盛的時期，會有許多人對你表示好感，會邂逅不錯的對象。新月期間，可許下與情感或任何計畫的願望，會獲得良好能量幫助。

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，研究較為前衛的專業領域，會遇到十分開明的指導者，不論是論文、報告或是作業，都能很快的產出，甚至可以登上有名的期刊發表。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，與火星、水星齊聚，太陽受到在娛樂宮位的冥王星影響，不惜傾家蕩產，也要買到某些演唱會或活動的門票。同時預期外的支出太多，生活費用捉襟見肘。

工作運方面，海王星退行回工作宮位，與土星合相，目前工作堆積如山，同時有很多混亂的文件需要重新整頓，每天都會忙得焦頭爛額。某些天秤座剛接受一個新的主管位置，有許多事務百廢待舉。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在精神宮位，同在精神宮位的金星也脫離不良相位的影響，想擺脫不愉快的關係，希望能找到理解自己的靈魂伴侶。新月期間，可許下靈魂伴侶相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，週年慶期間可搶購到物超所值的好東西，覺得很愉悅。有投資習慣的天蠍座，標的物指數上揚，可選在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到進入命宮的太陽影響，覺得親人掌控慾太強，很多事情無法隨心所欲，常常流連在外，不想太早回家。某些天蠍座跟家人在冷戰，溝通不良。

健康運方面，太陽進入命宮，與水星火星齊聚，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，並影響到心血管方面的問題。火氣較大，容易長痘痘、嘴破。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意身體健康與人身安全。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同在人際關係宮位的金星脫離了不良相位的影響，會加入一個新團體，或參加活動，交到許多志同道合的朋友，新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的天王星與在旅遊、溝通宮位的冥王星有良好連結，與情感對象一起旅遊，共度美好時光。某些射手座則是與喜歡的人有許多交流機會，關係更進一步。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的木星受到進入秘密宮位的太陽影響，雖然名下資產有增加的趨勢，卻看得到吃不到。有投資習慣的射手座，目前帳面有賺到錢，但暫時還無法贖回標的物。

家宅運方面，海王星退行回家宅宮位，與土星合相，居住空間亂糟糟的，必須要好好整理了，卻一直沒有時間。某些射手座的親人大小傷病不斷，不斷送醫治療，也打亂了全家人的作息。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，同在志業宮位的金星相位良好，會承接一個光鮮亮麗的職務或任務，受到週遭的人羨慕。新月期間，可許下與工作、事業、成就、能力表現......相關的願望，會獲得良好能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星與天王星有良好連結，會十分執著獲得某種限量商品，可如願買到想要的東西。某些摩羯座與客戶、上司、老闆斡旋報酬，可守住底線，得到你理想的價錢。

本週須注意的部分

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與水星、火星齊聚，太陽又與冥王星呈現4分相，對於某些人的厭惡已到了無法忍耐的程度，會失控當場謾罵，或是直接跟對方翻臉。

感情運方面，在感情宮位的木星受到進入人際關係宮位的太陽影響，情感關係受到太多人干預，特別是在婚事的準備，各方意見太多，讓你感到很多事情很為難。某些摩羯座則是覺得與交往對象不被親朋好友祝福。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，同在遠行宮位的金星脫離不良相位的影響，會有個到海外旅行的計畫，預算比過去高很多，盡可能享受較好的旅遊品質。新月期間，可許下出國旅行方面的願望，會獲得良好能量幫助。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，會邂逅很特別的對象，對方從事著有趣的事物，讓你想更進一步與他交流。感情穩定的水瓶座，耍孤僻時對方總是默默陪伴著，會覺得這個人是個難能可貴的伴侶。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入志業宮位，與水星、火星齊聚，同時太陽受到在工作宮位的冥王星影響，有許多事情非你不可，太多問題要一一解決，使得自己總是很忙碌，甚至到過勞的程度。

金錢運方面，海王星退行回金錢宮位，與土星合相，必須檢視花錢的習慣，特別是刷卡，總以為小額的支出不會造成經濟壓力，但總是拿到帳單後才發現開銷太多，經濟狀況捉襟見肘。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，同在財務宮位的金星脫離不良相位的影響，會重整目前投資理財的方式，將資金投入獲利空間更大的市場。新月期間可許下與投資、債務、財務......相關的願望，會獲得良好能量幫助。

感情運方面，木星持續在戀愛、娛樂宮位行進，心中開始有心儀的對象，兩人未來有發展機會。某些雙魚座會煞到新的偶像，每天追星的感覺很愉快，跟戀愛沒什麼兩樣，甚至更輕鬆。

本週須注意的部分

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，與水星、火星齊聚，同時太陽受到冥王星影響，到海外旅行行程排得太滿，很多景點只能走馬看花，或是因為精神不濟，有些地方無法去成，遠行十分疲累。

健康運方面，海王星退行回命宮，與土星齊聚，長時間罹患的疾病會使得精神壓力也變得很大，經常睡不好，或是對身體狀況感到焦慮，某些雙魚座則是心裡憂鬱，影響到身體狀況。

